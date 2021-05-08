Плаття найкращої тенісистки світу Осаки шокувало красотою

Наомі Осака виграла чотири турніри «Великого шлема» і стала «Спортсменом року»

Японка Наомі Осака відсвяткувала отримання нагороди академії Laureus в номінації «Спортсмен року» в розкішній блискучій сукні в підлогу.

Фото вона поділилася у своєму «інстаграмі». Японка позувала в шикарному образі на тлі басейну з трофеєм в руках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 大坂なおみ (@naomiosaka)

23-річна Осака – переможниця чотирьох турнірів «Великого шлема» в одиночному розряді, переможниця семи турнірів WTA, колишня перша ракетка світу.

У чоловічій номінації нагороду вручили 20-разововому переможцю турнірів «Великого шлема» іспанцю Рафаелю Надалю. Його одразу привітав Ліонель Мессі.

Тим часом українка Еліна Світоліна вперше за вісім місяців вилетить із топ-5 найкращих тенісисток світу.