Плаття найкращої тенісистки світу Осаки шокувало красотою
Наомі Осака виграла чотири турніри «Великого шлема» і стала «Спортсменом року»
Японка Наомі Осака відсвяткувала отримання нагороди академії Laureus в номінації «Спортсмен року» в розкішній блискучій сукні в підлогу.
Фото вона поділилася у своєму «інстаграмі». Японка позувала в шикарному образі на тлі басейну з трофеєм в руках.
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23-річна Осака – переможниця чотирьох турнірів «Великого шлема» в одиночному розряді, переможниця семи турнірів WTA, колишня перша ракетка світу.
У чоловічій номінації нагороду вручили 20-разововому переможцю турнірів «Великого шлема» іспанцю Рафаелю Надалю. Його одразу привітав Ліонель Мессі.
Тим часом українка Еліна Світоліна вперше за вісім місяців вилетить із топ-5 найкращих тенісисток світу.
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