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    Плаття найкращої тенісистки світу Осаки шокувало красотою

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    Наомі Осака виграла чотири турніри&nbsp;&laquo;Великого шлема&raquo; - Плаття найкращої тенісистки світу Осаки шокувало красотою
    Наомі Осака виграла чотири турніри «Великого шлема»
    Фото з соціальних мереж

    Наомі Осака виграла чотири турніри «Великого шлема» і стала «Спортсменом року»

    Японка Наомі Осака відсвяткувала отримання нагороди академії Laureus в номінації «Спортсмен року» в розкішній блискучій сукні в підлогу.

    Фото вона поділилася у своєму «інстаграмі». Японка позувала в шикарному образі на тлі басейну з трофеєм в руках.

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    Публикация от 大坂なおみ (@naomiosaka)

    23-річна Осака – переможниця чотирьох турнірів «Великого шлема» в одиночному розряді, переможниця семи турнірів WTA, колишня перша ракетка світу.

    У чоловічій номінації нагороду вручили 20-разововому переможцю турнірів «Великого шлема» іспанцю Рафаелю Надалю. Його одразу привітав Ліонель Мессі.

    Тим часом українка Еліна Світоліна вперше за вісім місяців вилетить із топ-5 найкращих тенісисток світу.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна Наомі Осака
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