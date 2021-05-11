Роналду втік з тренування, щоб вибрати собі нову «Феррарі» за €1,6 млн

Компанію футболісту склав президент «Ювентуса» Андреа Аньєлі

Нападника Кріштіану Роналду, схоже, мало цікавить перспектива бути дискваліфікованим разом з «Ювентусом» за невихід клубу з числа засновників Суперліги. Після поразки від «Мілана» португальська зірка пропустив тренування команди. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією видання, Кріштіану мав брати участь у тренуванні «Ювентуса» і робити відновлювальні процедури, однак разом з президентом клубу Андреа Аньєллі поїхав на завод, де роблять «Феррарі».

На трасі у Фьорано пілоти «Феррарі» Карлос Сайнс і Шарль Леклер зустрілися з Кріштіану Роналду. Португалець підписав футболки зі своїм прізвищем для обох гонщиків.

Роналду замовив собі Ferrari Monza вартістю €1,6 млн.

Відомо, що у нього в автопарку вже є Ferrari 599 GTB Fiorano.

Ferrari 599 GTB Fiorano

Також у конюшні присутні швидкісні «Ламборджіні», «Астон Мартін», «Бугатті» та інші. Загальна вартість авто Кріштіану оцінюється в €7 млн.