Киянка Костюк зачохлила ракетку в Римі, Світоліна розпочинає боротьбу

Перша ракетка України вилетіла з топ-5 світового рейтингу

Киянка Марта Костюк завершила виступи на турнірі серії Мастерс у Римі з призовим фондом один мільйон 835 тисяч доларів. Подолавши кваліфікацію, в 1/32 фіналу наша тенісистка не змогла підібрати ключі до Катерини Олександрової з Росії. В кожному з сетів Марта розпочинала з програшу на своїй подачі, і надолужити згаяне не змогла - 3:6, 1:6. Суперниці провели на корті одну годину 16 хвилин. Вихід до основної сітки змагань в столиці Італії приніс Марті Костюк €8 670.

Тим часом визначилася суперниця Еліни Світоліної в 1/16 турніру. Нею стала американка Аманда Анісімова. На хардовому покритті суперниці зустрічалися два ризи і мають по одній перемозі.

10 травня також було оновлено рейтинг WTA. Еліна Світоліна вперше із вересня минулого року вилетіла із п’ятірки найкращих тенісисток світу. Потіснити українку вдалося Аріні Соболенко. Білоруска несподівано тріумфувала на престижному турнірі у Мадриді, і здійнялася на четверту позицію. У фіналі Аріна подужала першу ракетка світу Ешлі Барті. Саме австралійка із відривом майже у дві з половиною тисячі очок продовжує очолювати рейтинг. Другою йде японка Наомі Осака. Румунка Сімона Халеп – третя.

Не вдалося втримати свої позиції й іншим двом українкам із першої сотні Даяні Ястремській та Марті Костюк. Одеситка, яка наразі дискваліфікована через допінг, опустилася на 32 сходинку. А Костюк втратила дві позиції і тепер 79.