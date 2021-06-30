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    Світоліна з боями пройшла в друге коло на Вімблдоні

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    Еліна Світоліна з перемоги стартувала на англійському мейджорі - Світоліна з боями пройшла в друге коло на Вімблдоні
    Еліна Світоліна з перемоги стартувала на англійському мейджорі
    Фото з відкритих джерел

    В 1/32 фіналу українка зустрінеться з полькою Магдою Лінетт

    Однією українкою на Вімблдоні стало менше. Леся Цуренко, яка пробилася до основної сітки через сито кваліфікації, знялася з турніру перед матчем першого кола. 30 червня вона мала зустрічатися з представницею Казахстану Юлією Путінцевою, проте на корт не вийшла. Очевидно, далася взнаки стара травма ліктя, яка заважає їй грати вже більше року.

    А ось перша ракетка України Еліна Світоліна свій стартовий матч на британському мейджорі виграла. Вона зустрічалася з представницею Бельгії Алісон Ван Ейтванк і змусила прихильників похвилюватися. Одеситка розпочала зустріч з програної подачі, проте швидко зробила брейк і впевнено взяла сет. Але вже в другій партії активніше діяла Алісон і доволі легко зрівняла рахунок. В останньому сеті суперниці більше набирали очок на чужих подачах, ніж на своїх. Світоліна зробила чотири брейки. Підсумок гри - 6:3, 2:6, 6:3. В другому колі Еліна зустрінеться з 44-ю у світі польською теннісисткою Магдою Лінетт.

    Тим часом Українку зняли з Вїмблдону за кілька годин до виправдувального вироку.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна
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    Світоліна з боями пройшла в друге коло на Вімблдоні