Воротар збірної України прокоментував історичну перемогу над Швецією

Георгій Бущан розповів, як команда готувалася до матчу 1/8 фіналу Євро-2020

Воротар національної збірної України Георгій Бущан прокоментував перемогу над Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020 (2:1).

«У поєдинку зі Швецією ми мали віддати заради перемоги всі сили. Після гри в роздягальні була неймовірна атмосфера. Я думаю, що зайві слова не були потрібні, – сказав Бущан. – Коли ми дізналися, що залишаємося на Євро та зіграємо зі шведами, ми почали працювати над тактикою. За схемою в п’ять захисників ми грали і проти Франції на виїзді, вона принесла нам користь».

Георгій до останнього вірив, що справа до післяматчевих пенальті не дійде.

«Серія пенальті? Я був упевнений, що команда дотисне. Проте на випадок післяматчевої серії в мене був один секрет. На пляшці був написаний список гравців Швеції та куди вони пробивають 11-метрові. Тепер готуватимемося до наступного матчу. Україна святкує разом із нами, але тепер від нас будуть чекати більшого.

Шведи двічі влучили в каркас? У нас теж була стійка, було багато моментів, які ми не реалізували. Протягом усього часу ми контролювали гру, припускалися меншої кількості помилок біля наших воріт. Зважаючи на всі наші помилки в поєдинках групового етапу, сьогодні футбольний бог був із нами».

В 1/4 фіналу збірна України 3 липня зіграє проти Англії.