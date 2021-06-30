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    Воротар збірної України прокоментував історичну перемогу над Швецією

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    Георгій Бущан мав шпаргалку на випадок, якщо призначать післяматчеві пенальті - Воротар збірної України прокоментував історичну перемогу над Швецією
    Георгій Бущан мав шпаргалку на випадок, якщо призначать післяматчеві пенальті
    Фото: УАФ

    Георгій Бущан розповів, як команда готувалася до матчу 1/8 фіналу Євро-2020

    Воротар національної збірної України Георгій Бущан прокоментував перемогу над Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020 (2:1).

    «У поєдинку зі Швецією ми мали віддати заради перемоги всі сили. Після гри в роздягальні була неймовірна атмосфера. Я думаю, що зайві слова не були потрібні, – сказав Бущан. – Коли ми дізналися, що залишаємося на Євро та зіграємо зі шведами, ми почали працювати над тактикою. За схемою в п’ять захисників ми грали і проти Франції на виїзді, вона принесла нам користь».

    Георгій до останнього вірив, що справа до післяматчевих пенальті не дійде.

    «Серія пенальті? Я був упевнений, що команда дотисне. Проте на випадок післяматчевої серії в мене був один секрет. На пляшці був написаний список гравців Швеції та куди вони пробивають 11-метрові. Тепер готуватимемося до наступного матчу. Україна святкує разом із нами, але тепер від нас будуть чекати більшого.

    Шведи двічі влучили в каркас? У нас теж була стійка, було багато моментів, які ми не реалізували. Протягом усього часу ми контролювали гру, припускалися меншої кількості помилок біля наших воріт. Зважаючи на всі наші помилки в поєдинках групового етапу, сьогодні футбольний бог був із нами».

    В 1/4 фіналу збірна України 3 липня зіграє проти Англії.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Воротар збірної України прокоментував історичну перемогу над Швецією