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    Євро-2020. Зінченко віддав свій приз найкращому гравцю травмованому Беседіну

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    Олександр Зінченко провів найкращий матч на турнірі - Євро-2020. Зінченко віддав свій приз найкращому гравцю травмованому Беседіну
    Олександр Зінченко провів найкращий матч на турнірі
    Фото: УАФ

    Півзахисник збірної України розповів, що команді допомого досягти позитивного результату

    Олександр Зінченко став найкращим гравцем матчу 1/8 фіналу Євро-2020 Швеція – Україна. На рахунку півзахисника забитий м’яч і гольова передача.

    «Насамперед я хотів би подякувати всім уболівальникам, тим, які зуміли дістатися до стадіону, та тим, які не зуміли, за підтримку, – сказав Зінченко. – Ця перемога для вас. Також я хотів би виділити Артема Беседіна, який вийшов на поле, бився як лев, допоміг команді, але, на жаль, зазнав жахливої травми. Я не бачив цього епізоду на полі, але коли я повернувся до роздягальні, мені стало не по собі».

    Зінченко вже забув про перемогу над Швецією і вже готується до чвертьфіналу з Англією.

    «Уся країна заслужила на такий результат. Заслужила й команда – тренерський штаб, який обрав тактику та склав план на гру, і футболісти, які втілили це в життя. Але нам потрібно вже думати про наступного суперника – Англію. Ця команда демонструє на турнірі чудовий футбол та взагалі вважається однією з найкращих збірних світу. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб пройти до наступної стадії».

    Матч Україна – Англія відбудеться 3 липня в Римі.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Євро-2020. Зінченко віддав свій приз найкращому гравцю травмованому Беседіну