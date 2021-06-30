Євро-2020. Зінченко віддав свій приз найкращому гравцю травмованому Беседіну

Півзахисник збірної України розповів, що команді допомого досягти позитивного результату

Олександр Зінченко став найкращим гравцем матчу 1/8 фіналу Євро-2020 Швеція – Україна. На рахунку півзахисника забитий м’яч і гольова передача.

«Насамперед я хотів би подякувати всім уболівальникам, тим, які зуміли дістатися до стадіону, та тим, які не зуміли, за підтримку, – сказав Зінченко. – Ця перемога для вас. Також я хотів би виділити Артема Беседіна, який вийшов на поле, бився як лев, допоміг команді, але, на жаль, зазнав жахливої травми. Я не бачив цього епізоду на полі, але коли я повернувся до роздягальні, мені стало не по собі».

Зінченко вже забув про перемогу над Швецією і вже готується до чвертьфіналу з Англією.

«Уся країна заслужила на такий результат. Заслужила й команда – тренерський штаб, який обрав тактику та склав план на гру, і футболісти, які втілили це в життя. Але нам потрібно вже думати про наступного суперника – Англію. Ця команда демонструє на турнірі чудовий футбол та взагалі вважається однією з найкращих збірних світу. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб пройти до наступної стадії».

Матч Україна – Англія відбудеться 3 липня в Римі.