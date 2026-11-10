«Це діти». Хокеїст з США зробив скандальну заяву про повернення Росії на Чемпіонат світу

Рокко Грімальді: Хочеться, щоб на кожному турнірі виступали найсильніші хокеїсти

Американський нападник російського хокейного клубу СКА Рокко Грімальді висловився про можливість участі збірної Росії у молодіжному Чемпіонаті світу. Про це повідомляє «Главком».

«Радій, що ситуація вирішується. Хочеться, щоб на кожному турнірі виступали найсильніші хокеїсти. З 16 до 20 років я практично на кожному міжнародному турнірі грав проти Росії. Це завжди були важкі матчі, бо Росія мала сильні команди.

Для деяких молодих хлопців це, можливо, єдина можливість зіграти на юніорському чи молодіжному Чемпіонаті світу. Вони не зробили нічого поганого. Це діти», – заявив Грімальді.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) у швейцарській Лозанні зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду допустити російські команди до змагань.

CAS відхилив п'ять резолюцій керівної організації світового хокею. Тепер федерація зобов'язана забезпечити участь російських команд у сезоні 2026/27. Раніше збірна Росії не потрапила до списку учасників Чемпіонату світу 2027.

Після цього рішення збірні Чехії, Швеції, Данії, Норвегії, Фінляндії, Австрії та Латвії заявили, що відмовляються грати з Росією на світовій першості.