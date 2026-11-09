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Суддя, що відкрив росіянам шлях у хокей, відвідав Москву незадовго до рішення

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Суддя, що відкрив росіянам шлях у хокей, відвідав Москву незадовго до рішення
Італієць сприяв рішенню CAS щодо повернення РФ у світовий хокей
фото: LinkedIn Джуліо Палермо

Італійський юрист Джуліо Палермо став запрошеним гостем форуму в РФ незадовго до позитивного рішення щодо повернення росіян

Голова колегії Спортивного арбітражного суду (CAS) Джуліо Палермо, який очолював розгляд справи про повернення російських хокейних збірних до міжнародних змагань, у вересні відвідував Москву. Про це повідомляє швейцарське видання Inside Paradeplatz, інформує «Главком».

Потенційне російське лобі?

22 вересня італійський юрист виступив на Російському міжнародному арбітражному конгресі, який відбувся у п'ятизірковому готелі Carlton. Палермо був учасником дискусійної панелі про історію арбітражу та довіру до нього. А вже 9 жовтня його призначили головою колегії CAS у справі між Федерацією хокею Росії та Міжнародною федерацією хокею.

Самі ж слухання відбулися 23 та 26 жовтня, а 30 жовтня суд одностайно ухвалив рішення на користь російської сторони. Колегія постановила, що IIHF не надала достатніх доказів для обґрунтування відсторонення російських команд. Це відкриває їм шлях до повернення на Чемпіонат світу 2027 року в Німеччині.

У CAS прокоментували поїздку арбітра

У CAS підтвердили, що Палермо відвідав Росію власним коштом і що ця поїздка відбулася до його призначення головою колегії. За інформацією суду, конференція не була пов'язана з подальшим розглядом справи, а сам юрист на той момент не знав про майбутнє провадження. Після призначення сторони мали можливість заявити відвід арбітру через сумніви в його незалежності чи неупередженості, однак ніхто цього не зробив. 

Сам італійський юрист спочатку відмовився коментувати справу, пославшись на те, що провадження ще триває. Згодом він назвав повідомлення про своє рішення на користь Росії та власну роль у процесі безпідставними і вкрай образливими, а також пригрозив юридичними заходами для захисту репутації.

Водночас залишається відкритим питання, чи перевіряли поїздку Палермо до Москви після його призначення на предмет можливого конфлікту інтересів. Сам факт участі в конференції не доводить упередженості арбітра, однак ставить питання про прозорість розгляду справи, яка має значні політичні наслідки.

Нагадаємо, що Спортивний арбітражний суд пояснив своє рішення допустити Росію до міжнародного хокею

Теги: чемпіонат світу хокей

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