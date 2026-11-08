Росія замінить збірну Норвегії на молодіжному Чемпіонаті світу з хокею

Функціонери запустили процес повернення росіян на міжнародну арену

Хокейна збірна Росії U-20 замінила норвезьких однолітків у списку учасників Чемпіонату світу серед молоді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Федерації хокею Норвегії.

Росіян відправили в групу B турніру. Там суперниками російської молодіжки мають стати збірні Чехії, Канади, Швейцарії та Латвії. Водночас швейцарська федерація вже заявила, що не збирається виходити на лід проти Росії U-20.

Повернення російських хокеїстів на молодіжний Чемпіонат світу стало можливим через рішення Спортивного арбітражного суду (CAS). Феміда зобов'язала керівний орган світового хокею повернути російські команди до змагань. Як наслідок, збірну Норвегії U-20 відправили в Дивізіон IA.

Молодіжний Чемпіонат світу розпочнеться 26 грудня. Турнір приймуть канадські Едмонтон і Ред-Дір. Раніше прем'єр-міністр Канади Марк Карні пообіцяв не допустити білоруських і російських хокеїстів до змагань.

До слова, Фінляндія ініціювала обмеження в'їзду російських спортсменів до Шенгенської зони. Пропозицію подала міністерка закордонних справ Еліна Валтонен. Вона також анонсувала бан національного рівня.

Нагадаємо, Міжнародна федерація хокею отримала припис про перегляд статусу Росії. CAS відхилив п'ять резолюцій керівної організації світового хокею. Тепер федерація зобов'язана забезпечити участь російських команд у сезоні 2026/27.