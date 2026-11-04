Знаменитий автовиробник припинить підтримку Чемпіонату світу з хокею у разі повернення росіян

Спонсори не чекають на російську збірну на ЧС-2027

Під загрозою опинилася понад 30-річна співпраця сторін

Чеська компанія Skoda пообіцяла переглянути співпрацю з Міжнародною федерацією хокею на льоду в разі повернення збірної Росії на Чемпіонат світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

Автовиробник відреагував на рішення Спортивного арбітражного суду (CAS). Феміда зобов'язала керівний орган світового хокею повернути російські команди до змагань. Skoda поповнила список компаній, які готові бойкотувати Чемпіонат світу.

«Поки російська агресія триває, ми вважаємо, що повернення збірної Росії на Чемпіонат світу суперечить цінностям, яких ми незмінно дотримувалися. Ми переглянемо свою співпрацю з першістю і застосуємо подальші заходи, якщо російська збірна візьме участь у турнірі», – йдеться в заяві автовиробника.

Skoda – багаторічний партнер Чемпіонату світу з хокею. Їхня співпраця розпочалася ще в 1993 році. Зокрема, чеська компанія забезпечує організаторів турніру транспортом.

До слова, Фінляндія ініціювала обмеження в'їзду російських спортсменів до Шенгенської зони. Пропозицію подала міністерка закордонних справ Еліна Валтонен. Вона також анонсувала бан національного рівня.

Нагадаємо, Міжнародна федерація хокею отримала припис про перегляд статусу Росії. CAS відхилив п'ять резолюцій керівної організації світового хокею. Тепер федерація зобов'язана забезпечити участь російських команд у сезоні 2026/27.