Тенісист Джокович розповів, що у його дітей все ще відсутні мобільні телефони

Діти Джоковича скаржаться, що у школі телефони є у всіх, крім них

У Джоковича двоє дітей – син Стефан та дочка Тара

Четверта ракетка світу та 24-разовий переможець Мейджорів сербський тенісист Новак Джокович розповів, що його діти не мають мобільних телефонів.

У Джоковича двоє дітей – син Стефан, який народився у жовтні 2014 року, та дочка Тара, яка народилася у вересні 2017 року.

«У моїх дітей досі немає мобільних телефонів. Вони скаржаться, що у школі телефони є у всіх, крім них. Це непросто, і це відбивається на інших рівнях. Якщо всі щось роблять, як стадо, треба слідувати за ним. Ну, необов'язково має бути так. У цьому, я думаю, ми відрізняємося від інших, тому що ми вперті як у позитивному, так і негативному сенсі», – заявив Джокович.

Нагадаємо, 9 вересня відбувалася одна з головних подій осені у сфері технологій – презентація компанії Apple. Цьогорічний осінній захід мав назву «It's Glowtime» – настав час світіння. Зокрема, Apple показала розумні годинники, навушники та новенький iPhone. Нові iPhone надійдуть у продаж 20 вересня.

До слова, Apple показала нову лінійку iPhone 16. Смартфони отримали перероблений дизайн з овальним блоком камер.

Варто зазначити, що Huawei представила смартфон Mate XT, який складається втричі, всього через кілька годин після того, як її конкурент Apple презентував iPhone 16.