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Затримання та перші допити Дурова: ЗМІ розкрили подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Затримання та перші допити Дурова: ЗМІ розкрили подробиці
На допитах Павло Дуров заявив, що відкрив офіційний канал зв'язку з Головним управлінням внутрішньої безпеки Франції
фото з відкритих джерел

Павло Дуров нібито співпрацював із французькими спецслужбами

Французьке видання Libération розкрило деякі подробиці затримання та перших допитів засновника Telegram Павла Дурова.

«Коли Дурова взяли під варту у приміщенні Національного митного управління Франції  по боротьбі з шахрайством, він, за словами джерела, близького до розслідування, виявив готовність до співпраці, передав свій мобільний телефон і навіть код доступу», – повідомила газета.

При цьому видання припускає, що він був готовий до такого повороту подій і «не був стурбованим» під час затримання.

На допитах Павло Дуров «дістав свій козир і заявив, що відкрив офіційний канал зв'язку з Головним управлінням внутрішньої безпеки Франції (DGSI) у рамках боротьби з тероризмом, гарячою лінією та спеціальною адресою електронної пошти. Обмін інформацією цим каналом, як стверджується, запобіг кільком терактам».

Мільярдер при цьому додав, що цим каналом Франція почала «неправомірно» надсилати запити і за темами, не пов'язаними з тероризмом, тому вони залишилися без уваги.

За словами джерела, наближеного до розслідування, Дуров також стверджує, що агенти DGSI приходили до нього в Дубаї. Але суть візиту він відмовився розкривати через те, що це може бути державною таємницею.

Раніше засновник месенджера Telegram Павло Дуров завив, що в його компанії переважну більшість програмістів складають фахівці з України. 

Нагадаємо, Дурова було звільнено з-під варти в середу за рішенням французького суду під заставу у розмірі 5 млн євро.

Дуров є підозрюваним у співучасті в управлінні онлайн-платформою, яка дозволяє користувачам здійснювати незаконні угоди, розміщувати зображення сексуального насильства над дітьми та торгувати наркотиками. Звинувачення також стосуються відмивання грошей та відмови співпрацювати із судовими органами.

До слова, об'єднаний дослідницький центр Євросоюзу розпочав технічне розслідування про можливе порушення Telegram закону ЄС про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA). Йдеться про надання точних даних про кількість користувачів. Месенджер повинен був у серпні передати актуальні цифри, але не зробив цього, повідомивши лише, що платформа «значно менша, ніж 45 млн активних користувачів на місяць у ЄС».

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Теги: Павло Дуров обмін Telegram розслідування телефон Франція

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