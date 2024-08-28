Заборона мобільних телефонів в школі: Франція починає експеримент

Рішення про заборону частково спровоковане побоюванням, що надмірне використання мобільних пристроїв шкодить здоров'ю дітей і їх розвитку

При успіху заборона може поширитися на всі школи з 2025 року

Франція запустить експериментальну заборону на використання мобільних телефонів у школах для дітей до 15 років. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією, близько 200 загальноосвітніх шкіл Франції невдовзі почнуть діяти в рамках ініціативи «цифрова пауза». У межах експерименту учні повинні будуть здавати свої телефони після прибуття до школи.

Міністр освіти Ніколь Беллубе зазначила, що мета експерименту – дати дітям можливість відпочити від цифрових пристроїв. Якщо експеримент виявиться успішним, заборона може бути поширена на всі школи Франції з січня 2025 року.

Рішення про заборону частково спровоковане побоюванням, що надмірне використання мобільних пристроїв шкодить здоров'ю дітей і їх розвитку. Це питання було висвітлене у звіті комісії, створеної президентом Еммануелем Макроном.

До слова, Міністерство освіти і науки України з 1 вересня впроваджує комплексну стратегію «Школа офлайн», щоб повернути 300 тис. учнів до безпечного очного навчання, та підвищити якість дистанційного там, де очний формат не можливий.

Також у Міносвіти розповіли про рівень готовності шкіл до холодів та блекаутів.

Як повідомлялося, українським учителям найближчим часом не варто очікувати на підвищення заробітної плати. Причиною цьому стала складна ситуація в державному бюджеті.