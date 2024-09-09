Презентація Apple 2024: трансляція

Цьогорічний захід Apple має назву It's Glowtime – настав час світіння

Сьогодні, 9 вересня, відбувається одна з головних подій осені у сфері технологій – презентація компанії Apple. Трансляція розпочалася о 20:00 за київським часом. Цьогорічний осінній захід має назву «It's Glowtime» – настав час світіння.

Що покаже Apple

iPhone 16

Apple Watch Series 10

AirPods четвертого покоління

AirPods

Компанія трохи змінила форму вух, щоб зробити їхнє носіння комфортнішим. AirPods 4 підтримують персоналізоване просторове аудіо. Apple обіцяє, що басів стане більше. Навушники поставляються зі зменшеним зарядним футляром, який може додати ще 30 годин до їхньої роботи. Заряджається він через USB-C, через бездротову зарядку або MagSafe.

Друга версія AirPods 4 відрізняється від першої наявністю активного шумозаглушення і режиму прозорості:

без активного шумозаглушення – $129

з активним шумозаглушенням – $179

AirPods Pro 2 отримають нові можливості для здоров'я. Зокрема, режим посилення поганого слуху та можливість перевірку слуху за п'ять хвилин. Оновлені AirPods Max вийдуть в декількох кольорах. Ціна – $549.

Apple Watch

Зокрема, компанія вже встигла показати нову модель Apple Watch Series 10. Годинник отримав новий дизайн з більшим дисплеєм і тоншим корпусом. Дисплей трохи більший, ніж в Ultra 2, і на 30%, ніж у Series 6.

Уперше Apple Watch доступні в кольорі Jet Black. Алюмінієва версія буде доступна також у двох кольорах: рожеве золото і сріблястий. Титанова версія буде доступна в чорному, золотому і сірому кольорах. Блоковий браслет і міланська петля отримали відповідні кольори.

Товщина Series 10 становить 9,7 мм, що майже на 10% тонше за Series 9. Алюмінієва версія Series 10 на 10% легша за Series 9. А титанова версія Series 10 важить на 20% менше, ніж Series 9 у корпусі з нержавіючої сталі. Apple переробила розташування компонентів і встановила новий динамік. Вперше Apple Watch зможуть відтворювати музику і подкасти безпосередньо через динамік.

Також Apple Watch 10 отримали нову швидку зарядку: 80% за 30 хвилин.

В Apple Watch Series 10 встановлений новий чип S10, який включає 4-ядерний співпроцесор Neural Engine для роботи нейромереж. Зокрема, в Series 10 з'явилася нова нейромережа для зниження фонового шуму при здійсненні дзвінків за допомогою годинника.

Series 10 попереджатиме вас про стани апное уві сні, за яких дихання неодноразово зупиняється протягом ночі. Вони використовують акселерометр, щоб відстежувати порушення дихання і повідомляти власників, якщо проявляються стійкі ознаки помірного або важкого апное уві сні.

Apple Watch Series 10 коштують від $399. Передзамовлення відкривається сьогодні, а продажі стартують 20 вересня.

Нагадаємо, що в лінійці iPhone 16 і 16 Plus камери на задній панелі будуть вертикальними. Передбачається, що Apple залишить три камери. У нових айфонів буде більший екран, а ще в лінійці зʼявиться новий бронзовий колір. Нові iPhone 16 матимуть кнопку Action Button – раніше вона була ексклюзивною для лінійки Pro в iPhone 15. Також у лінійці iPhone 16 може зʼявитися нова кнопка, призначена для зйомки фотографій і відео.

Штучний інтелект Apple Intelligence та його функції стануть важливою частиною презентації. Зараз штучний інтелект Apple можуть підтримувати лише iPhone 15 Pro та 15 Pro Max, однак він буде і в усіх моделях iPhone 16.

За інформацією Bloomberg, після презентації нові iPhone надійдуть у продаж 20 вересня.