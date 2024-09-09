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iPhone 16. Чим здивувавала Apple своїх прихильників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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iPhone 16. Чим здивувавала Apple своїх прихильників
Розміри екранів у базової моделі iPhone 16 6,1 дюйма, у Plus – 6,7 дюйма
скріншот з відео

Apple показала нові iPhone 16, Plus, Pro та Pro Max

Apple показала нову лінійку iPhone 16. Смартфони отримали перероблений дизайн з овальним блоком камер.

iPhone 16 і 16 Plus

Передня частина в iPhone 16 і 16 Plus не змінилася і, як і раніше, оснащується вирізом Dynamic Island. Розміри екранів теж колишні: у базової моделі 6,1 дюйма, у Plus – 6,7 дюйма. Заявляється яскравість від 1 до 2000 ніт.

Обидві новинки отримали кнопку Action Button збоку (раніше вона була тільки у pro-версій) і нову клавішу Camera Control, за допомогою якої можна активувати камеру.

iPhone 16. Чим здивувавала Apple своїх прихильників фото 1

Усередині стоїть 3-нм чипсет Apple A18. У компанії кажуть, що він дає приріст продуктивності на 30% щодо A16. Також зросла енергоефективність – на ті ж 30%, через що автономність смартфонів «істотно» збільшилася, кажуть в Apple.

Графіка в новому чипі – п'ятиядерна. Процесор позиціонують як придатний для геймінгу. Є апаратна підтримка трасування променів, а система охолодження була модернізована. Смартфони отримають підтримку всіх функцій штучного інтелекту Apple Intelligence. iPhone 16 і 16 Plus вийдуть у п'яти кольорах.

Основна камера на 48-мегапікселів з апертурою f/1,6. Ультраширока камера отримала новий сенсор із роздільною здатністю 12 Мп. Система задніх камер дає змогу писати відео для гарнітури Vision Pro. Також є режим макро.

Вартість нових смартфонів починається з $799 і $899 за версії на 128 гігабайт.

iPhone 16. Чим здивувавала Apple своїх прихильників фото 2

iPhone 16 Pro та Pro Max

Діагональ екрана смартфона – 6,3 та 6,9 дюйма. Лінійка iPhone 16 Pro створена спеціально для Apple Intelligence та підтримки ігор. Тому він отримав новий чип A18 Pro на 16-core Neural Engine. Має бути швидшим.

Новий процесор також на 15% швидший, ніж A17 Pro. Він споживатиме на 20% менше енергії, ніж A17 Pro. Також має надати кращий досвід з ААА-іграми.

5 фото
На весь екран
скріншот з відео

Рамки стали тоншими, які підтримують ProMotion та Always-On Display. Apple обрав міцний титан для корпусу, який буде доступний в чотирьох кольорах, з нових – Desert Titanium.

Смартфони мають 48-мегапіксельну Fusion-камеру. Також – нову ультрашироку камеру на 48 МП із сенсором, а ще 12-мегапіксельну телефотокамеру. Деякі функції будуть доступні не одразу, однак вже зараз значно покращили режим редагування фото та контролю камери. Нові iPhone надійдуть у продаж 20 вересня.

Ціна iPhone 16 Pro стартує від $999, а Pro Max – від $1199. Обидві моделі будуть доступні для попереднього замовлення в п'ятницю, а продажі в магазинах почнуться 20 вересня.

iPhone 16. Чим здивувавала Apple своїх прихильників фото 3

Нагадаємо, сьогодні, 9 вересня, відбувалася одна з головних подій осені у сфері технологій – презентація компанії Apple. Цьогорічний осінній захід має назву «It's Glowtime» – настав час світіння. Зокрема, Apple показала розумні годинники, навушники та новенький iPhone.

Теги: телефон Apple смартфон

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