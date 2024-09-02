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Зеленський представив новий освітній застосунок

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський представив новий освітній застосунок
Президент уточнив, що «Мрія» – це окремий застосунок для дітей, батьків і вчителів та вебпортал для педагогів і адміністрації школи
фото: glavcom.ua

Володимир Зеленський: «Відсьогодні перші 40 шкіл приєдналися до «Мрії»

Відсьогодні, 2 серпня, перші 40 шкіл приєдналися до застосунку «Мрія», а загалом на старті вже є 100 тис. користувачів у різних частинах України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час презентації застосунку.

«Відсьогодні перші 40 шкіл приєдналися до «Мрії». Загалом на старті вже є 100 тисяч користувачів у різних частинах нашої держави, і зокрема тут, у Запоріжжі. Але мають можливість приєднатися всі школи України. Я вдячний усім в команді нашої держави, хто працював заради «Мрії» . Як би складно не було, ми захищаємось від ворога, зміцнюємо нашу державу, додаємо Україні можливостей. І ми робимо все, щоб Україна й кожен в Україні дійсно могли реалізувати свою мрію – мрію про мирне, сучасне та вільне життя всієї нашої держави й усіх наших людей. І кожної української дитини», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що застосунок зможе реально модернізувати нашу українську шкільну освіту, дати дітям максимум позитиву від навчання у школі, дати батькам максимум розуміння того, що відбувається у школі та дати вчителю максимум свободи будувати навчання, і будувати його ефективно.

««Мрія» – це окремий застосунок для дітей, батьків і вчителів та вебпортал для педагогів і адміністрації школи. Тобто смартфон дасть змогу легше та ефективніше керувати всім процесом навчання. Вебпортал дасть змогу прибрати всю бюрократію і планувати й керувати навчальним процесом швидше та без нікому непотрібних паперів. У застосунку школярі отримають ID-картку, зможуть виконувати навчальні завдання, якісніше планувати свій день, знаходити й переглядати освітній контент. Батьки матимуть змогу бачити, як дитина вчиться. Учителі зможуть формувати навчальні плани та розклад, заповнювати журнали, визначатись із домашнім завданням, додатковими матеріалами, ставити оцінки та позначати відвідування», – додав Зеленський.

Раніше повідомлялося, міністерство цифрової трансформації почало тестування освітнього застосунку «Мрія» – 40 шкіл з шести областей України та Києва допомагають перевірити й покращити його. За допомогою «Мрії» учні навчатимуться за сучасними методиками, батьки – краще розумітимуть своїх дітей, а вчителі – більше часу присвячуватимуть розвитку учнів. Він зазначив, що у застосунку окрім журналу будуть план дня, бібліотека контенту, чати з учнями та батьками. Батьки зможуть побачити, які предмети більше подобаються дитині, а де оцінки треба покращити.

Теги: Володимир Зеленський навчання смартфон школярі застосунок

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