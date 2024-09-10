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Huawei представила перший у світі телефон, який складається втричі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Huawei представила перший у світі телефон, який складається втричі
фото: Huawei

Розробка телефону тривала п'ять років

Huawei представила смартфон Mate XT, який складається втричі, всього через кілька годин після того, як її конкурент Apple презентував iPhone 16. Про це повідомляє CNN.

Mate XT вже зібрав понад 3,7 млн попередніх замовлень. Його базова модель коштує від 19 999 юанів ($2,8 тис.).

Річард Ю, керівник споживчого бізнесу Huawei, зазначив, що розробка телефону тривала п'ять років і сприяла «прориву» в технології екрана та конструкцій.

«Huawei Mate XT – це перший у світі смартфон, що складається втричі, а також найбільший і найтонший складаний телефон у світі. Ми першими у світі досягли зовнішнього складання і першими створили телефон, що складається всередину без отворів», – заявив він.

Телефон складається з трьох панелей, які можна скласти до трьох разів, і має 10,2-дюймовий екран. Він доступний у червоному та чорному кольорах.

За словами Ембер Лю, менеджера з досліджень компанії Canalys, Huawei «кидає прямий виклик» кількості продажів Apple в Китаї, другому за величиною ринку, на який припадає понад 20% її глобальних поставок.

«Близькість у часі запуску продуктів Huawei та Apple сигналізує про початок нової конкурентної хвилі на китайському ринку преміумкласу», – наголосила вона, додавши, що ключовими сферами конкуренції будуть продукти високого класу, можливості програмного забезпечення та розгортання штучного інтелекту.

Нагадаємо, 9 вересня відбувалася одна з головних подій осені у сфері технологій – презентація компанії Apple. Цьогорічний осінній захід мав назву «It's Glowtime» – настав час світіння. Зокрема, Apple показала розумні годинники, навушники та новенький iPhone. Нові iPhone надійдуть у продаж 20 вересня.

До слова, Apple показала нову лінійку iPhone 16. Смартфони отримали перероблений дизайн з овальним блоком камер.

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Теги: телефон смартфон Huawei технології

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