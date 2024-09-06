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Історична перемога для України. Людмила Кіченок виграла US Open

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Історична перемога для України. Людмила Кіченок виграла US Open
Кіченок (праворуч) покращить свою позицію у парному рейтингу WTA після завершення US Open та підніметься на 5-ту сходинку

Людмила Кіченок стала першою українською тенісисткою, яка змогла виграти US Open

Українська тенісистка Людмила Кіченок сьогодні, 6 вересня, разом із латвійкою українського походження Єленою Остапенко перемогла у фіналі парного розряду US Open.

Українсько-латвійський дует змагався з парою Крістіна Младенович (Франція) / Чжан Шуай (Китай). Результати гри – 6:4, 6:3.

Людмила Кіченок стала першою українською тенісисткою, яка змогла виграти US Open.

За перемогу на турнірі українська та латвійська тенісистки отримають $750 тисяч на двох.

Для Кіченок та Остапенко це був другий у кар’єрі вихід у фінал турніру Grand Slam. Нагадаємо, що цього року Людмила і Єлена поступилися у фіналі Australian Open.

Кіченок покращить свою позицію у парному рейтингу WTA після завершення US Open та підніметься на 5-ту сходинку. Це стане новим національним рекорд для українського тенісу.

Людмила Кіченок стала третьою українкою, яка змогла виграти парний трофей на турнірах Grand Slam. У 2008 році сестри Альона та Катерина Бондаренко перемогли на Australian Open.

Нагадаємо, Кіченок у минулому році разом із хорватом Мате Павичем стала чемпіонкою у змішаному парному розряді на Вімблдоні.

Теги: US Open Чжан Шуай Людмила Кіченок теніс

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