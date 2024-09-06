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Смартфони по 45 тис. Сільрада на Полтавщині замовила собі гаджетів на 175 тис. грн

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Смартфони по 45 тис. Сільрада на Полтавщині замовила собі гаджетів на 175 тис. грн
Cмартфон Apple iPhone 15 Pro 128GB коштує 45 000 грн.
фото: з відкритих джерел

До 13 вересня у село Пришиб будуть поставлені чотири мобільні телефони 2023 року випуску

Виконавчий комітет Пришибської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області за результатами тендеру замовив  мобільних телефонів на 175 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 13 вересня у село Пришиб будуть поставлені чотири мобільні телефони 2023 року випуску.

Зокрема сільрада замовила:

Два смартфони Apple iPhone 15 Pro 128GB по 45 000 грн. Це модель із флагманської лінійки, презентованої восени 2023 року. Смартфони діагоналлю 6,1″ мають оперативну пам’ять 8 ГБ, вбудовану пам’ять 128 ГБ, основну камеру на 48+12+12 Мп із відеозйомкою в форматі 4K, технологією Deep Fusion та нічним режимом за допомогою сканера LiDAR, фронтальну камеру на 12 Мп, стереодинаміки, корпус зі скла і титану. Ціна відповідає ринку. За даними сервісу порівняння цін «Hotline», в інтернет-магазинах він продається по 36 990-54 336 грн, а у великих відомих мережевих магазинах – від 46 999 грн.

Два смартфони Google Pixel 8 Pro 12/512GB по 42 500 грн. Вони мають діагональ 6,1″, оперативну пам’ять 4 ГБ, вбудовану пам’ять 512 ГБ, основну камеру на 50+48 Мп із відеозйомкою в форматі 4K, фронтальну камеру на 10,5 Мп, корпус з алюмінію і скла. Ціна також ринкова. Сервіс «Hotline» показує, що в інтернет-магазинах цю модель продають по 37 299-50 690 грн.

Головою Пришибської сільради є Валентина Городянко, а уповноваженою особою із закупівель – Аліна Сновальова. Підприємниця Олена Гордієнко зареєстрована в Києві в 2019 році. Відтоді вона отримала державних підрядів по всій Україні на 24,01 млн грн.

Раніше повідомлялося, що замість того, щоб закупити для укриттів меблі, системи вентиляції або необхідну питну воду, Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило овочерізки за 130 тис. грн за штуку. Про це повідомив депутат Київради Леонід Ємець. 

Також на додачу до овочерізок за 130 тис. грн за штуку та електросковорідку за 720 тис. грн.  Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило також 300 шкіряних барабанів в укриття за 890 тис. грн.

Теги: депутат інтернет Pixel Полтавщина телефон гроші

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