Тенісист Стаховський підтримав флешмоб на підтримку на підтримку адвокатки сімей Небесної Сотні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Стаховський традиційно не залишається осторонь від подій в Україні Instagram Сергія Стаховського

Сергій став першим спортсменом, який долучився до акції

Найсильніший український тенісист Сергій Стаховський долучився до флешмобу на підтримку адвокати сімей Небесної Сотні Євгенії Закревської.

«У цій пляшці – сніданок, обід й вечеря адвокатки Євгенії Закревської, яке вже сім днів голодує через розвалювання слідства справ Майдану, - підписав зроблену у французькому Бордо світлину з пляшкою води спортсмен. – вимога Євгенії:

Позачергове засідання Верховної ради та прийняття закону про ДБР з урахуванням правки яка розблокує розслідування справ Майдану».

Пляшка води Стаховського у підтримку Євгенії Закревської

Як повідомлялося, 21 листопада адвокат сімей Небесної сотні Євгенія Закревська оголосила голодування, вимагаючи прийняти зміни до закону, спрямовані на розблокування розслідування справ Майдану. За її словами, зараз голова Державного бюро розслідувань Роман Труба створив «фейкове» управління у своєму відомстві, яке нібито буде займатися справами Майдану. А після цього, на думку адвоката, всі планують забути про ці справи.

Нагадаємо, розслідуванням злочинів, пов’язаних з масовими протестами в 2013-2014 роках, займеться підрозділ у структурі Державного бюро розслідувань.