Рафаель Надаль встановив низку рекордів ATP



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33-річний Надаль є найстаршим гравцем, який закінчить рік на першому рядку

Надаль став першим гравцем, якому вдалося чотири рази повернутися на вершину рейтингу за підсумками року

Іспанський тенісист Рафаель Надаль гарантував собі першу сходинку рейтингу ATP за підсумками 2019 року. Це стало відомо після того, як серб Новак Джокович не зміг вийти з групи на Підсумковому чемпіонаті ATP в Лондоні.

Іспанець в п'ятий раз завершить рік на вершині рейтингу (2008, 2010, 2013, 2017, 2019). 33-річний Надаль є найстаршим гравцем, який закінчить рік на першому рядку (з моменту введення рейтингу в 1973 році), повідомляє офіційний сайт туру.

Крім того, Надаль став першим гравцем, якому вдалося чотири рази повернутися на вершину рейтингу за підсумками року.

Надаль - перший тенісист, який п'ять разів ставав кращим в рейтингу за підсумками року не підряд.

11-річний проміжок між першим фінішем на вершині (2008 рік) і нинішнім (2019 рік) також є рекордом.