Футболіст-зрадник Тимощук бурхливо святкував чемпіонство у Росії (фото)

Тимощук вперше з початку війни з'явився на публіці

Колишній футболіст збірної України Анатолій Тимощук не приховував своєї радості після того, як санкт-петербурзький «Зеніт», де він працює помічником головного тренера, достроково оформив собі перемогу в чемпіонаті Росії.

Після виграшу у московського «Локомотива» з рахунком 3:1, який і приніс команді титул, 43-річний уродженець Луцька разом зі своїми колегами вибіг на поле і почав святкувати успіх.

Look at who made a public appearance yday…



Celebrating winning a ‘title’ last night whilst his countrymen are bombed, deported raped & killed by the country that pays his wages… pic.twitter.com/o1roNt5NYP — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) May 1, 2022

Камери зафільмували, як Тимощук радів і вітав уболівальників, посилаючи їм серця.

Уже понад два місяці українець не коментує війну Росії проти України та не висловлює власної позиції. Через його мовчання в березі 2022 року Тимощука довічно позбавили права на будь-яку футбольну діяльність в Україні, виключили з офіційного реєстру гравців збірних УАФ, а також забрали українську тренерську ліцензію та всі титули й медалі чемпіонату, Кубка й Суперкубка України.

Крім того, 30 березня, в день народження Тимощука, Луцька міська рада відібрала в нього звання «Почесного громадянина міста Луцьк».

Нагадаємо, футболіст Ярмоленко розповів про скандальну розмову з Тимощуком. Він запитав, що Тимощук бачить ночами уві сні та чи добре йому спиться.