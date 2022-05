Футболіст-зрадник Тимощук бурхливо святкував чемпіонство у Росії (фото)

Колишній футболіст збірної України Анатолій Тимощук не приховував своєї радості після того, як санкт-петербурзький «Зеніт», де він працює помічником головного тренера, достроково оформив собі перемогу в чемпіонаті Росії.

Після виграшу у московського «Локомотива» з рахунком 3:1, який і приніс команді титул, 43-річний уродженець Луцька разом зі своїми колегами вибіг на поле і почав святкувати успіх.

Look at who made a public appearance yday…



Celebrating winning a ‘title’ last night whilst his countrymen are bombed, deported raped & killed by the country that pays his wages… pic.twitter.com/o1roNt5NYP