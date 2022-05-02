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    Футболіст-зрадник Тимощук бурхливо святкував чемпіонство у Росії (фото)

    Футболіст-зрадник Тимощук бурхливо святкував чемпіонство у Росії (фото)

    Тимощук вперше з початку війни з'явився на публіці

    Колишній футболіст збірної України Анатолій Тимощук не приховував своєї радості після того, як санкт-петербурзький «Зеніт», де він працює помічником головного тренера, достроково оформив собі перемогу в чемпіонаті Росії.

    Після виграшу у московського «Локомотива» з рахунком 3:1, який і приніс команді титул, 43-річний уродженець Луцька разом зі своїми колегами вибіг на поле і почав святкувати успіх.

    Камери зафільмували, як Тимощук радів і вітав уболівальників, посилаючи їм серця.

    Уже понад два місяці українець не коментує війну Росії проти України та не висловлює власної позиції. Через його мовчання в березі 2022 року Тимощука довічно позбавили права на будь-яку футбольну діяльність в Україні, виключили з офіційного реєстру гравців збірних УАФ, а також забрали українську тренерську ліцензію та всі титули й медалі чемпіонату, Кубка й Суперкубка України.

    Крім того, 30 березня, в день народження Тимощука, Луцька міська рада відібрала в нього звання «Почесного громадянина міста Луцьк».

    Нагадаємо, футболіст Ярмоленко розповів про скандальну розмову з Тимощуком. Він запитав, що Тимощук бачить ночами уві сні та чи добре йому спиться.

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    Теги: росія окупанти спорт війна Україна Анатолій Тимощук окупація #stoprussia
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    Футболіст-зрадник Тимощук бурхливо святкував чемпіонство у Росії (фото)