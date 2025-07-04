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«Трамп робить все, щоб допомогти Путіну». Легендарний хокеїст прокоментував обстріл Києва

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Трамп робить все, щоб допомогти Путіну». Легендарний хокеїст прокоментував обстріл Києва
Домінік Гашек розкритикував Дональда Трампа
фото: Reuters

Гашек: Трамп байдужий до українського народу

Громадський діяч та легендарний хокейний голкіпер з Чехії Домінік Гашек прокоментував російський обстріл Києва. Про це повідомляє «Главком».

«Найслабкіший президент! Дональд Трамп поспілкувався з найбільшим злочинцем 21 століття Путіним, і той одразу ж направив понад 500 дронів та балістичних ракет на столицю України Київ. Багато поранених, зокрема діти. Трамп робить усе можливе, щоб допомогти Путіну в його імперіалістичних цілях і не раз довів, що він байдужий до українського народу. Мерзенно», – написав Гашек в Х.

Варто зазначити, що ексхокеїст активно виступає проти участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях з моменту повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Легендарний хокейний голкіпер Гашек є олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовим володарем Кубка Стенлі 2002 та 2008 років. Експерти вважають його одним з найкращих воротарів в історії найсильнішої хокейної ліги світу НХЛ.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. За останніми даними, 23 мешканців столиці постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Київ. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.  

Є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, потяги прямують відхиленим маршрутом.

Раніше ми писали, що Сили оборони України 1 липня завдали удару по об'єкту воєнно-промислового комплексу Росії – Іжевському електромеханічному заводу «Купол», розташованому в Удмуртській Республіці. Операцію провела Служба безпеки України у взаємодії з іншими складовими оборонного сектору. Про це повідомляє Главком із посиланням на Генеральний Штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, ціль була обрана в межах заходів зі зниження потенціалу російської протиповітряної оборони. Завод «Купол» є підприємством, що виробляє зенітні ракетні комплекси малого радіусу дії для потреб армії РФ.

Нагадаємо, у ніч на 1 липня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Жителі окупованого Донецька повідомили про постійні вибухи та кілька пожеж у різних районах міста. Крім того, тимчасово окупований Луганськ атакували безпілотники. 

До слова, за даними Служби зовнішньої розвідки України, 69% російської економіки перебуває у стагнації. Глибокі кризові процеси охопили ключові галузі, що впливають на доходи федерального бюджету РФ. Згідно з інформацією СЗРУ, кризові явища особливо помітні у вугільній промисловості, нафтопереробці, будівництві, автопромисловості та логістиці.

Теги: Дональд Трамп обстріл путін Київ

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