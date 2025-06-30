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Більшість російської економіки в стагнації – розвідка

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Більшість російської економіки в стагнації – розвідка
Кризові явища особливо помітні у вугільній промисловості, нафтопереробці, будівництві, автопромисловості та логістиці
фото з відкритих джерел

69% російської економіки в стагнації: СЗРУ України про кризові процеси в РФ

За даними Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ), 69% російської економіки перебуває у стагнації. Глибокі кризові процеси охопили ключові галузі, що впливають на доходи федерального бюджету РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СЗРУ.

Згідно з інформацією СЗРУ, кризові явища особливо помітні у вугільній промисловості, нафтопереробці, будівництві, автопромисловості та логістиці. Ці сектори формують близько 17% сукупного доходу федерального бюджету Росії.

У реальному стані стагнації перебуває 52% економіки РФ, насамперед це стосується обробної сфери. Основною причиною такого стану є те, що понад 40% російських підприємств мають зобов’язання, які втричі перевищують їхній прибуток. Оборотний капітал дедалі більше залежить від кредиторської заборгованості, оскільки банківське кредитування в Росії залишається занадто дорогим та фактично недоступним.

З метою приховування реальних статистичних даних та недопущення паніки в суспільстві щодо фінансового стану, в РФ ухвалили рішення віднести інформацію про економіку та зовнішню торгівлю до відомостей, що становлять державну таємницю. Відтепер для заспокоєння громадськості публікуватимуть лише вибіркові показники, вигідні для влади.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна отримала від Канади близько $1,7 млрд (2,3 млрд канадських доларів). Ці кошти надані в межах ініціативи ERA та забезпечені доходами від заморожених російських активів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дениса Шмигаля.

За словами Шмигаля, це крок у напрямку примушення Росії платити за скоєні нею злочини та завдані руйнування.

«Спільно з партнерами змушуємо Росію платити за вчинені нею злочини та руйнування. Від початку року, із врахуванням останнього траншу, отримали близько $17,6 млрд за рахунок знерухомлених активів РФ», – зазначив Прем'єр-міністр.

Денис Шмигаль висловив вдячність Канаді та всім, хто долучений до цієї програми, і наголосив на важливості повної конфіскації заморожених коштів РФ.

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Теги: росія розвідка економіка

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