Тренер «Шахтаря» Каштру натякнув, що може залишити посаду

Доля португальського наставника залежить від результатів у чемпіонаті України

Дві поразки від «Роми» в 1/8 фіналу Ліги Європи поставили під сумнів можливість продовження клубом контракту з португальцем Луїшем Каштру. За словами тренера, він абсолютно не переживає з цього приводу і хоче виконати завдання на сезон – стати чемпіоном України.

«Побачити мене в наступній єврокубковій кампанії ви зможете, можливо, в «Шахтарі», можливо, у якомусь іншому клубі, але наразі я геть не переживаю щодо цього. Для мене дуже важливо досягти нашої головної мети – стати чемпіонами України, – наводить слова Каштру сайт «Шахтаря». – Відтоді як я прийшов до «Шахтаря», ми провели 22 єврокубкові матчі. Вони були складними, однак ми змогли перемогти «Аталанту», зіграти внічию із «Сіті», в Загребі з «Динамо», перемогти «Реал», вибити нічию в «Інтера»...

Торік ми змогли дістатися півфіналу Ліги Європи, зараз закінчили шлях в 1/8 фіналу. Ми мали дуже складний груповий етап Ліги чемпіонів: потрібно було дуже гідно себе виявляти в іграх проти таких міцних суперників, аби пройти далі. У Римі в першому таймі домінувала «Рома», у другому – 30 хвилин ми досить добре проявляли себе, потім «Рома» взяла гору. Перший тайм був за нами: вдавалося створювати перевагу, на жаль, не змогли забити, що було дуже важливо для нас, другий тайм був досить збалансованим. Розуміємо, що завжди можемо краще. Можна назвати цей єврокубковий сезон задовільним».

«Шахтар» поступився «Ромі» й вилетів з Ліги Європи.