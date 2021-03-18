Захисник збірної України підписав контракт з бельгійським грандом

Права на Едуарда Соболя належатимуть «Брюгге» до 2024 року

Лівий захисник національної збірної України Едуард Соболь став повноправним гравцем бельгійського «Брюгге». Офіційно про це не повідомлялося, проте, клуб надав новий термін дії його контракту, який завершується 2024 року.

Права на Соболя належали «Шахтарю». 2019 року він був відданий в оренду «Брюгге» через те, що не витримав конкуренцію х боку бразильця Ісмаїлі. Крім того, цю позицію може закривати й Микола Матвієнко.

Соболь провів за «Брюгге» 65 матчів і віддав дев’ять результативних передач. За підсумками сезону 2019-20 став чемпіоном Бельгії.

У нинішньому сезоні Едуард провів 28 матчів, забив один гол і віддав п’ять результативних передач.

«Брюгге» лідирує в чемпіонаті Бельгії, випереджаючи найближчого переслідувача «Антверпен» на 19 очок.

У Лізі Жупіле грають інші українці: Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун у «Генті», Богдан Михайличенко в «Андерлехті», Мар’ян Швед у «Мехелені», Євген Макаренко у «Кортрейку».