Зірка «Реала» ризикує передчасно завершити кар’єру

Еден Азар не може повноцінно грати через травму гомілкостопу

Зірка бельгійського футболу Еден Азар так і не зміг повноцінно заграти в «Реалі», куди він перейшов з «Челсі» влітку 2019 року. Йому дошкуляє стара травма і, не виключено, футболіст передчасно завершить кар’єру.

Спортивний лікар Хосе Гонсалес Перес, який раніше очолював медичний штаб «Атлетіко», оцінив ситуацію з травмою нападаючого мадридського «Реала» Едена Азара.

«Проводити третю операцію на гомілкостопі Азара – дуже ризикований крок. Існує ймовірність, що після цього він ніколи більше не зіграє в футбол. Без операції Еден зможе за кілька місяців повернутися до тренувань, але не більше того. Виходячи зі свого досвіду, можу сказати, що в цьому сезоні він навряд чи вийде на поле. Поки Азар не готовий на сто відсотків, йому не слід грати. Якщо футболіст повертається після тривалого відновлення, ледь потренувавшись, то, швидше за все, він знову травмується», – цитує Гонсалеса El Transistor.

Раніше представники бельгійця наполягали на проведенні оперативного лікування. Однак рішення про операцію не прийнято.

13 березня Еден Азар вперше вийшов на поле після травми, проте пізніше знову зазнав пошкодження. Всього в нинішньому сезоні в активі бельгійського нападника 12 матчів три забиті м'ячі.

Травма не дозволить йому цього літа зіграти на чемпіонаті Європи.