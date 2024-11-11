Тренера з тхеквондо дискваліфікували, бо він вдарив восьмирічну доньку після її поразки

Фетіу стверджує, що намагався заспокоїти доньку

Тренер із Косово Валмір Фетіу відсторонений Європейським союзом тхеквондо на шість місяців за агресивну поведінку щодо своєї доньки на чемпіонаті Європи серед дітей. Про це повідомляє kossev.info.

Дочка Валміра восьмирічна Валіна Фетіу зі збірної Косова програла сербці Ніні Славич у фіналі чемпіонату Європи у Тирані. Після поразки Валмір Фетіу потягнув дитину за шолом, а потів вдарив її. Кадри інциденту поширилися в інтернеті.

8-year-old Kosovar taekwondo athlete was slapped by her father and coach, Valmir Fetiu, during the European Cadet & Children’s Championship in Tirana. Fetiu said that the slap was meant “only to calm her down” after she lost in the final to a Serbian opponent. pic.twitter.com/VxZyLcP07X — Githii (@githii) November 11, 2024

«Вона моя дочка, і ніхто не любить її більше за мене. У той момент, коли дівчинка була дезорієнтована і розлючена тим, що програла сербській учасниці, вона лежала на підлозі, не в змозі змиритися з поразкою. Я просто хотів її заспокоїти і дати їй зрозуміти, що, незважаючи на поразку, вона посідає друге місце і що в неї будуть інші можливості», – заявив Валмір Фетіу.

У підсумку, його усунули від усіх заходів, місцевих та міжнародних змагань під егідою Європейського союзу тхеквондо.

Нагадаємо, тренера секції з армрестлінгу було затримано в підмосковній Шатурі (Російська Федерація) за підозрою у скоєнні розпусних дій щодо шести неповнолітніх.

Зазначається, що підозрюваному 35 років. За даними слідства, з грудня 2019 року по вересень 2024 року чоловік чинив розпусні дії без застосування насильства щодо шести дітей, а з однією дівчинкою вступав у статевий зв'язок. До секції, в якій працював затриманий, ходили дівчатка віком від 9 до 14 років.

ЗМІ РФ також повідомляють, що затриманим є титулований армрестлер Костянтина Рабінович – майстер спорту міжнародного класу, чинний чемпіон Росії та Московської області з армрестлінгу, багаторазовий чемпіон Європи та світу, президент Федерації армрестлінгу міського округу Шатура.

Також він отримав нагороду «За заслуги перед міським округом Шатура».