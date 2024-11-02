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Росіяни атакували Дніпропетровщину: серед поранених є діти

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Росіяни атакували Дніпропетровщину: серед поранених є діти
Двох дітей, які отримали поранення під час ракетного удару по Дніпровському району, госпіталізували
фото ілюстративне: Telegram / Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Кількість постраждалих зросла до восьми осіб

Через ворожу атаку на Дніпропетровщину в суботу поранено 8 людей, серед них двоє дітей. Також пошкоджено інфраструктуру. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

«У Дніпровському районі пролунав вибух. Через ворожу атаку пошкоджена інфраструктура. Попередньо, п'ятеро людей поранені. Серед них двоє дітей», – йдеться у повідомленні.

Згодом Лисак повідомив, що кількість постраждалих зросла до восьми осіб.

Двох дітей, які отримали поранення під час ракетного удару по Дніпровському району, госпіталізували. У дівчинки 8 років осколкові ураження обличчя, у 15-річного хлопця – обох гомілок. Вони у задовільному стані, наголосив Лисак.

Інформація про наслідки «прильоту» уточнюються.  

Нагадаємо, у ніч на 2 листопада Росія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-31П та 71 ударним БпЛА. Внаслідок чого пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки на Сумщині, Полтавщині, Київщині та Одещині. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Так, у Києві внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено будинок, сталась пожежа. Згодом стало відомо, що вогонь ліквідовано. Рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку, одна особа постраждала. На місці все ще працює 9 одиниць техніки й 40 осіб особового складу ДСНС.

9 фото
На весь екран
У Києві уламки БпЛА пошкодили будівлю та спричинили пожежу
Фото: ДСНС

Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що є двоє постраждалих у Святошинському районі в житловому будинку, де сталася пожежа внаслідок влучання уламків БпЛА. 

До того ж внаслідок атаки дронів збройних сил РФ по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків вже в шести районах столиці – в Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському.

До слова, у Харкові завершено аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів внаслідок російської атаки 1 листопада. В результаті одна людина загинула, є 46 постраждалих. 

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Теги: вибух діти Дніпро Telegram інфраструктура поранення ракетна атака

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