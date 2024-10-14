«Бабы новых не рожают». У РФ збираються повернути радянський податок на бездітність

Росіянам, у яких немає дітей, планують підняти прибутковий податок на 0,5-5%

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що експертам необхідно проаналізувати ідею повернення в Росію радянського податку на бездітність. Про це повідомляє The Moscow Times.

«Потрібно проаналізувати цей досвід. На перший погляд, цей податок навряд чи мав якесь суттєве вплив на демографічну ситуацію. Хоча це мають зробити спеціалісти», – сказав Пєсков.

Податок на бездітність діяв у СРСР з 1941 по 1990 рік. У Росії його запропонував депутат Держдуми, член комітету з оборони Андрій Гурульов, політика підтримав депутат Євген Федоров. За його словами, бездітним росіянам потрібно підвищити прибутковий податок (ПДФО).

Федоров зазначає, що сім'ї з дітьми повинні отримувати близько 30-40 тис. рублів на дитину. Тобто, за словами політика, потрібно розрахувати, на скільки слід підвищити ПДФО для бездітних, щоб у бюджеті сформувалася необхідна сума для таких виплат.

Фахівці з російського державного соціального університету розробили параметри податку на бездітність. Згідно з запропонованим варіантом, росіянам, у яких немає дітей, потрібно підняти на 0,5-5% прибутковий податок, а також податки на майно і спадщину.

Директор інституту соціально-економічних досліджень фінансового університету при уряді РФ Олексій Зубець заявив, що податок на бездітність повинен становити 30-40 тис. рублів. За його словами, уряду потрібно «кілька десятків трильйонів рублів на рік» на національний проєкт з демографії.

Нагадаємо, що раніше російський диктатор Володимир Путін підписав закон про підвищення податків, який у найближчі 6 років принесе майже 17 трлн рублів ($120 млрд).

Згідно із законопроєктом, ставку податку буде підвищено з 13% до 15% для росіян із доходами від 200 тис. руб на місяць ($1 456), до 18% для тих, хто заробляє від 5 до 20 млн руб на рік ($40-150 тис.), до 20% – для доходів від 20 до 50 млн руб на рік ($150-360 тис.) і до 22% – для доходів понад 50 млн руб.

Також Росія планує збільшити оборонні витрати у 2025 році до 6,2% валового внутрішнього продукту країни на тлі війни проти України. Проєкт трирічного бюджету, з яким ознайомилося Bloomberg, показує, що уряд має намір збільшити витрати на оборону до 13,2 трильйона рублів ($142 млрд) у 2025 році із запланованих на цей рік з 10,4 трлн рублів.