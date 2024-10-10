У РФ затримали чемпіона світу з армрестлінгу, який вчиняв розпусні дії щодо шести дітей

Костянтина Рабінович – чинний чемпіон Росії та Московської області з армрестлінгу, багаторазовий чемпіон Європи та світу

ЗМІ РФ повідомляють, що затриманим є титулований армрестлер Костянтина Рабінович

Тренера секції з армрестлінгу затримано в підмосковній Шатурі (Російська Федерація) за підозрою у скоєнні розпусних дій щодо шести неповнолітніх. Про це повідомляється на сайті головного слідчого управління слідчого комітету РФ по Московській області.

Зазначається, що підозрюваному 35 років. За даними слідства, з грудня 2019 року по вересень 2024 року чоловік чинив розпусні дії без застосування насильства щодо шести дітей, а з однією дівчинкою вступав у статевий зв'язок. До секції, в якій працював затриманий, ходили дівчатка віком від 9 до 14 років.

ЗМІ РФ також повідомляють, що затриманим є титулований армрестлер Костянтина Рабінович – майстер спорту міжнародного класу, чинний чемпіон Росії та Московської області з армрестлінгу, багаторазовий чемпіон Європи та світу, президент Федерації армрестлінгу міського округу Шатура.

Також він отримав нагороду «За заслуги перед міським округом Шатура» .

Нагадаємо, російський тренер з плавання з Улан-Уде, якого заарештували за підозрою у зґвалтуванні дівчини із ДЦП, вирушив на війну в Україні. Про це у своєму телеграм-каналі написав депутат Держдуми РФ В'ячеслав Мархаєв із посиланням на матір потерпілої

У дівчини була інвалідність першої групи через ДЦП та затримку інтелектуального розвитку. За словами матері, її дочка ходила на заняття до басейну в Улан-Уде, де з нею займався тренер. Ім'я тренера-ґвалтівника російський депутат не уточнив.

«Тренер призначив їй (потерпілій) сеанси масажу, під час яких неодноразово її ґвалтував. Його заарештовано, але до суду відбув на СВО. Чи мав він таке право, запитує мати постраждалої», – написав Мархаєв.

Тренера підозрювали у зґвалтуванні та погрозі вбивства, але, згідно з інформацією російського депутата, перед відправкою на війну статті змінили на більш легкі.

Як повідомлялося, головний тренер збірної Кемеровської області з карате Олексій Ходикін був ліквідований бійцями ЗСУ.

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