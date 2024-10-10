Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У РФ затримали чемпіона світу з армрестлінгу, який вчиняв розпусні дії щодо шести дітей

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У РФ затримали чемпіона світу з армрестлінгу, який вчиняв розпусні дії щодо шести дітей
Костянтина Рабінович – чинний чемпіон Росії та Московської області з армрестлінгу, багаторазовий чемпіон Європи та світу

ЗМІ РФ повідомляють, що затриманим є титулований армрестлер Костянтина Рабінович

Тренера секції з армрестлінгу затримано в підмосковній Шатурі (Російська Федерація) за підозрою у скоєнні розпусних дій щодо шести неповнолітніх. Про це повідомляється на сайті головного слідчого управління слідчого комітету РФ по Московській області.

Зазначається, що підозрюваному 35 років. За даними слідства, з грудня 2019 року по вересень 2024 року чоловік чинив розпусні дії без застосування насильства щодо шести дітей, а з однією дівчинкою вступав у статевий зв'язок. До секції, в якій працював затриманий, ходили дівчатка віком від 9 до 14 років. 

ЗМІ РФ також повідомляють, що затриманим є титулований армрестлер Костянтина Рабінович – майстер спорту міжнародного класу, чинний чемпіон Росії та Московської області з армрестлінгу, багаторазовий чемпіон Європи та світу, президент Федерації армрестлінгу міського округу Шатура.

Також він отримав нагороду «За заслуги перед міським округом Шатура» .

Нагадаємо, російський тренер з плавання з Улан-Уде, якого заарештували за підозрою у зґвалтуванні дівчини із ДЦП, вирушив на війну в Україні. Про це у своєму телеграм-каналі написав депутат Держдуми РФ В'ячеслав Мархаєв із посиланням на матір потерпілої

У дівчини була інвалідність першої групи через ДЦП та затримку інтелектуального розвитку. За словами матері, її дочка ходила на заняття до басейну в Улан-Уде, де з нею займався тренер. Ім'я тренера-ґвалтівника російський депутат не уточнив.

«Тренер призначив їй (потерпілій) сеанси масажу, під час яких неодноразово її ґвалтував. Його заарештовано, але до суду відбув на СВО. Чи мав він таке право, запитує мати постраждалої», – написав Мархаєв.

Тренера підозрювали у зґвалтуванні та погрозі вбивства, але, згідно з інформацією російського депутата, перед відправкою на війну статті змінили на більш легкі.

Як повідомлялося, головний тренер збірної Кемеровської області з карате Олексій Ходикін був ліквідований бійцями ЗСУ

У Новокузнецьку (Росія) у знищеного окупанта залишилися дружина та двоє дочок.

Теги: росія діти армреслінг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збити КАБи у повітрі практично неможливо
КАБи, які не долетіли
4 жовтня, 11:30
План перемоги – це не список побажань до союзників
План Перемоги. Про що Україна має говорити зі світом
25 вересня, 15:29
Окупанти, без успіху, провели штурм наших позицій на Оріхівському напрямку, поблизу Малих Щербаків. Отримали гідну відсіч
Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2024 року
11 вересня, 00:00
Повістка буде вважатися врученою через 7 днів після її розміщення в електронному реєстрі
У Росії запущено реєстр електронних повісток: їх розсилатимуть під час осіннього призову
18 вересня, 13:13
Ракетна установка «Фатх-360» маскується під вантажівку
Іран допоможе Путіну звільняти Курщину? Експерт пояснив суть домовленостей
20 вересня, 10:17
Лукашенко: «Я вже говорив, що напад на Білорусь – це третя світова війна»
Лукашенко назвав «червону лінію», при перетині якої РФ застосує ядерну зброю
27 вересня, 13:49
Єгор Чернєв прокоментував дозвіл Україні щодо далекобійної зброї
Коли США дозволять Україні удари вглиб Росії? Прогноз нардепа
29 вересня, 12:06
Український дрон Shoolika mk6
РФ поскаржилася на атаку понад ста дронів
3 жовтня, 08:50
Внаслідок атаки на Чернігівщину є четверо поранених
Росіяни атакували газовоз на Чернігівщині: серед загиблих дитина
3 жовтня, 16:10

Новини

Олімпійська чемпіонка жертвує свою переможну шаблю. Названо мету
Олімпійська чемпіонка жертвує свою переможну шаблю. Названо мету
У РФ затримали чемпіона світу з армрестлінгу, який вчиняв розпусні дії щодо шести дітей
У РФ затримали чемпіона світу з армрестлінгу, який вчиняв розпусні дії щодо шести дітей
Легенда тенісу Рафаель Надаль оголосив про завершення кар'єри
Легенда тенісу Рафаель Надаль оголосив про завершення кар'єри
«Люта ганьба від безвиході»: РФ зіграє футбольні матчі з Сирією та Еритреєю
«Люта ганьба від безвиході»: РФ зіграє футбольні матчі з Сирією та Еритреєю
Магучіх увійшла до трійки претенденток на звання найкращої легкоатлетки року
Магучіх увійшла до трійки претенденток на звання найкращої легкоатлетки року
Литва відмовилася грати проти Білорусі у відборі на чемпіонат світу з пляжного футболу
Литва відмовилася грати проти Білорусі у відборі на чемпіонат світу з пляжного футболу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 жовтня: ситуація на фронті
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 жовтня 2024
20K
Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
18K
Україна припинить бойові дії вздовж лінії фронту? Офіс Зеленського прокоментував заяву італійських ЗМІ
13K
РФ відбила Агрегатний завод у Вовчанську, а ЗСУ просунулись під Покровськом – звіт ISW
12K
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Новий опалювальний сезон. Який тариф буде у тих, хто має електроопалення
Сьогодні, 07:00
Сонячно і практично без опадів: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:00
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
В опалювальний сезон працюватимуть усі дев’ять енергоблоків АЕС, розташованих на підконтрольній території
Вчора, 20:17
СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
Вчора, 16:17

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua