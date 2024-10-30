У Криму окупанти звинуватили 10-річну дівчинку в «дискредитації армії»: як її покарали

Дівчинка опублікувала відео в TikTok, у якому вибирає між прапором РФ та України, віддаючи перевагу останньому

Поліція міста Саки у тимчасово окупованому Криму склала на мати 10-річної школярки протокол про невиконання батьківських обов'язків. Причиною стало відео дівчинки, в якому виявили «дискредитацію» російської армії. Про це повідомила пресслужба так званого регіонального МВС.

Ролик дитини співробітники відділу у справах неповнолітніх виявили під час моніторингу соцмереж: «Співробітники виявили відео, зміст якого спрямовано на дискредитацію збройних сил Росії та осквернення державного прапора».

На відео в TikTok дівчинка обирає між прапорами РФ та України. Вона поставила біля російської символіки розлючений смайлик, а біля українського – сердечко.

Через вік дівчинку не можна притягнути за статтею, тому до адміністративної відповідальності притягнули її 38-річну матір. На жінку склали протокол про невиконання обов'язків щодо утримання та виховання неповнолітніх. Жінці загрожує штраф до 5 тис. рублів або арешт на п'ять діб.

Раніше, на Кубані суд оштрафував 86-річного священника на 150 тис. рублів у кримінальній справі про «дискредитацію» російських військових. Зазначається, що справу проти священника Віктора Пивоварова порушили через його текст «Відповідь на питання, яке хвилює всіх сьогодні: що є ця війна?», у якому він написав: «Підірвана Каховська гідростанція забрала безліч життів і зробила затопленням неродючою майже всю Херсонську область.