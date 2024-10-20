Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«З Циганковим нам не пощастило». З Іспанії прийшли невтішні новини про нашого футболіста

Іван Гавриляк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«З Циганковим нам не пощастило». З Іспанії прийшли невтішні новини про нашого футболіста
Віктор Циганков
фото: ФК «Жирона»

Мічел: футбол такий примхливий, і зараз нам довелося мати багато травмованих

Головний тренер іспанської «Жирони» Мічел на прес-конференції перед матчем проти «Реал Сосьєдад» розповів про ситуацію з травмою українського півзахисника його команди Віктора Циганкова, який дістав травму сухожилля двоголового м’яза лівого стегна в перших числах жовтня.

«Із Циганковим нам не пощастило. Його не буде з нами в найближчих матчах, оскільки він буде відсутній ще 3−4 тижні. На цей період часу нам доведеться розглянути інші варіанти на його позиції», – каже тренер.

За його словами, він та його помічники турбуюся про таких гравців, як Циганков, тому що їхня кар’єра змусила нас зрозуміти, що, можливо, у них будуть проблеми, якщо вони гратимуть кожні три дні.

«У нас є найкращий склад, щоб усі були в найкращих умовах, але футбол такий примхливий, і зараз нам довелося мати багато травмованих. Тепер ми повинні змусити людей робити все правильно, щоб вигравати ігри», – додав Мічел.

Нагадаємо, 26-річний Віктор Циганков грає за «Жирону» з січня 2023 року і є одним із лідерів команди.

Інший українець, 27-річний Довбик виступав за «Жирону» з 2023 по 2024 рік і став найкращим бомбардиром минулого сезону іспанської першості. Цього літа Артем перебрався в італійську «Рому», де вже відзначився першим голом у Лізі Європи за свою нову команду.

Читайте також:

Теги: тренер Віктор Циганков ФК Жирона

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жахлива травма Малиновського: український футболіст вибув на кілька місяців (фото)
Жахлива травма Малиновського: український футболіст вибув на кілька місяців (фото)
21 вересня, 21:37
Олексій Ходикін брав участь у війні проти України
ЗСУ ліквідували головного тренера збірної Кемеровської області з карате
1 жовтня, 13:34
«Вважаю, що матч буде цікавим», – пообіцяв Пушич
«Шахтар» – «Аталанта»: тренер гірників дав прогноз на гру
2 жовтня, 17:14
Ломаченко може завершити кар'єру
Василь Ломаченко, ймовірно, завершить боксерську кар'єру – інсайд ESPN
11 жовтня, 01:07
Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров
Сергій Ребров: «Я вдячний гравцям не лише за віддачу, а й за розуміння гри та своєї ролі на полі»
12 жовтня, 12:36
Тренер збірної Чехії Іван Гашек
Тренер збірної Чехії оцінив стан збірної України перед очною грою
13 жовтня, 19:43
Молодіжна збірна з футболу прикро поступилась команді з Сербії
Молодіжна збірна України з футболу вийшла на ЧЄ-2025
15 жовтня, 23:46
Віктор Циганков та Артем Довбик
Довбик та Циганков завадили росіянину перейти в топ-чемпіонат
16 жовтня, 11:36
Черчесов очолив збірну Казахстану влітку 2024 року
Російський тренер Черчесов отримав штраф за глузування з казахської мови
16 жовтня, 17:50

Новини

«З Циганковим нам не пощастило». З Іспанії прийшли невтішні новини про нашого футболіста
«З Циганковим нам не пощастило». З Іспанії прийшли невтішні новини про нашого футболіста
Зіркову пару з «Ювентуса» пограбували під час матчу чемпіонату Італії
Зіркову пару з «Ювентуса» пограбували під час матчу чемпіонату Італії
Шестиразовий олімпійський чемпіон повідомив, що в нього рак у термінальній стадії
Шестиразовий олімпійський чемпіон повідомив, що в нього рак у термінальній стадії
Ганна Шевчук встановила рекорд України у спортивній ходьбі
Ганна Шевчук встановила рекорд України у спортивній ходьбі
Попри перемогу жіноча збірна України з футзалу не кваліфікувалась на чемпіонат світу
Попри перемогу жіноча збірна України з футзалу не кваліфікувалась на чемпіонат світу
Українські тенісисти Сачко і Крутих виграли турнір у Італії
Українські тенісисти Сачко і Крутих виграли турнір у Італії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 жовтня: ситуація на фронті
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 жовтня 2024
7911
Стало відомо, куди Росія пошле воювати солдат із Північної Кореї
6804
Шестиразовий олімпійський чемпіон повідомив, що в нього рак у термінальній стадії
3479
Пентагон відреагував на відправку військ КНДР в Україну
3344
Ідентифіковано інженера з КНДР, присутнього на запуску російських ракет по Україні

Новини

Удар росіян по Кривому Розі та обстріл російських міст безпілотниками: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 20 жовтня
Сьогодні, 06:00
У Києві двічі за ніч оголошували повітряну тривогу
Сьогодні, 03:17
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2024 року
Сьогодні, 00:00
У Києві повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 08:55

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua