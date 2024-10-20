«З Циганковим нам не пощастило». З Іспанії прийшли невтішні новини про нашого футболіста

Мічел: футбол такий примхливий, і зараз нам довелося мати багато травмованих

Головний тренер іспанської «Жирони» Мічел на прес-конференції перед матчем проти «Реал Сосьєдад» розповів про ситуацію з травмою українського півзахисника його команди Віктора Циганкова, який дістав травму сухожилля двоголового м’яза лівого стегна в перших числах жовтня.

«Із Циганковим нам не пощастило. Його не буде з нами в найближчих матчах, оскільки він буде відсутній ще 3−4 тижні. На цей період часу нам доведеться розглянути інші варіанти на його позиції», – каже тренер.

За його словами, він та його помічники турбуюся про таких гравців, як Циганков, тому що їхня кар’єра змусила нас зрозуміти, що, можливо, у них будуть проблеми, якщо вони гратимуть кожні три дні.

«У нас є найкращий склад, щоб усі були в найкращих умовах, але футбол такий примхливий, і зараз нам довелося мати багато травмованих. Тепер ми повинні змусити людей робити все правильно, щоб вигравати ігри», – додав Мічел.

Нагадаємо, 26-річний Віктор Циганков грає за «Жирону» з січня 2023 року і є одним із лідерів команди.

Інший українець, 27-річний Довбик виступав за «Жирону» з 2023 по 2024 рік і став найкращим бомбардиром минулого сезону іспанської першості. Цього літа Артем перебрався в італійську «Рому», де вже відзначився першим голом у Лізі Європи за свою нову команду.