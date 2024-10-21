Фізичне виховання молоді під час війни: меценат Олександр Буряк відкриває новий зал для спортивного клубу «Крюківщина» на Київщині

Ідея відкрити зал для занять греко-римською боротьбою в Крюківщині виникла ще у 2014 році

У Крюківщині незабаром відкриють нове приміщення для занять спортивного клубу «Крюківщина», який заснував місцевий меценат Олександр Буряк.

Це важливий етап у розвитку греко-римської боротьби в регіоні, оскільки новий зал надасть дітям більше можливостей і простору для тренувань.

Зал зможе вмістити більшу кількість вихованців – до сотні дітей. У новому приміщенні будуть кілька душових кімнат, окрема кімната для тренерів і місце для батьків, де вони зможуть спостерігати за тренуваннями своїх дітей через екрани. Олександр Буряк підкреслює: «Цей зал дасть змогу вихованцям клубу займатися в комфортних умовах і розвивати свої навички. Ми створюємо не просто зал, а середовище, де кожна дитина може відчути підтримку та мотивацію, адже наша мета – виховати нових чемпіонів».

Ідея відкрити зал для занять греко-римською боротьбою в Крюківщині виникла ще у 2014 році, коли меценат Олександр Буряк разом із борцями з Донеччини та Луганщини вирішили створити безкоштовну секцію для дітей. Це стало відповіддю на потреби молоді під час війни, коли важливо було дати дітям можливість займатися спортом. «У 2014 році, коли війна змусила багатьох дітей залишити свої домівки, ми зрозуміли, що повинні зробити щось для них. Це була наша відповідальність», – зазначає Буряк.

З моменту свого заснування, спортивний клуб «Крюківщина» виховав і випустив велику кількість чемпіонів. Серед них є призери чемпіонатів України та Європи, що підтверджує якість тренувань і професіоналізм тренерів. «У нас вже є багато призерів чемпіонатів, і я впевнений, що з новим залом ми зможемо досягти ще більших висот», – говорить Буряк.

Заслужений тренер з греко-римської боротьби Дмитро Пікалов зазначає: «Зараз усі йдуть сюди… в цій команді. Наші вихованці мають можливість не лише тренуватися, а й вчитися відчувати підтримку один одного.» Олег Василенко, черговий лікар, підтримує цю ініціативу: «Я його підтримую… і руками. Я бачу, як наші діти ростуть і стають сильнішими».

Вихованці клубу також активно діляться своїми враженнями. Срібний призер Чемпіонату Європи Даниїл Мельничук каже: «Тренування дуже виснажливі, але підтримка тренера – це те, за що я дуже вдячний. Без неї було б важко досягти успіху».

Голова батьківського комітету Владислав Лавров підкреслює: «Мій син став впевненішим у собі в цьому клубі. Тут навчають не тільки боротьби, але й важливості командної підтримки».

Примітно, що в клубі займаються також дівчата. Тренерка Любов Швець зазначає: «Складність у тому, що дівчата можуть стикатися з певними викликами, але я вважаю, що це допомагає їм ставати сильнішими. Ми навчаємо їх не лише техніки, а й впевненості у собі».

Тренери клубу також звертають увагу на важливість фізичних навантажень у формуванні стійкості й патріотизму у дітей: «Фізичні навантаження підтримують стресостійкість дитини, загартовують дух і волю», – зазначає меценат та замовник СК «Крюківщина» Олександр Буряк.

Наразі триває ремонт у новому залі, і тренери сподіваються на швидке відкриття, яке стане важливим кроком у розвитку спорту в Крюківщині.