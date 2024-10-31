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Байден «покусав» немовлят на Геловін (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Байден «покусав» немовлят на Геловін (фото, відео)
Байден жартома легенько покусав трьох немовлят
фото: Nathan Howard/Reuters

Адміністрація американського президента відсвяткувала наймоторошніше свято троку

Президент США Джо Байден жартома покусав немовлят під час святкування Геловіну в Білому домі. Кумедні фото та відео поширилися в мережі.

Із нагоди Геловіну – наймоторошнішого і водночас найвеселішого американського свята глава держави традиційно влаштовує для співробітників своєї адміністрації вечірку. На ній президент, зокрема, пригощає їхніх дітей різними солодощами.

Байден жартома легенько покусав трьох немовлят
Байден жартома легенько покусав трьох немовлят
фото: Nathan Howard/Reuters

Цьогорічне святкування Геловіну в Білому домі відзначилося курйозним моментом. Байден жартома легенько кусав трьох немовлят під заголовну тему з культового фільму жахів «Щелепи» про акулу-вбивцю.

7 фото
На весь екран
Адміністрація американського президента відсвяткувала Геловін
фото: Nathan Howard/Reuters

Діточок та їхніх батьків, судячи з відео, такий жест повеселив.

Нагадаємо, що експрезидент США Дональд Трамп попрацював водієм сміттєвоза у межах своєї передвиборчої кампанії. 

Теги: США Джозеф Байден діти Геловін

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