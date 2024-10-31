Байден «покусав» немовлят на Геловін (фото, відео)

Адміністрація американського президента відсвяткувала наймоторошніше свято троку

Президент США Джо Байден жартома покусав немовлят під час святкування Геловіну в Білому домі. Кумедні фото та відео поширилися в мережі.

Із нагоди Геловіну – наймоторошнішого і водночас найвеселішого американського свята глава держави традиційно влаштовує для співробітників своєї адміністрації вечірку. На ній президент, зокрема, пригощає їхніх дітей різними солодощами.

Байден жартома легенько покусав трьох немовлят фото: Nathan Howard/Reuters

Цьогорічне святкування Геловіну в Білому домі відзначилося курйозним моментом. Байден жартома легенько кусав трьох немовлят під заголовну тему з культового фільму жахів «Щелепи» про акулу-вбивцю.

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Адміністрація американського президента відсвяткувала Геловін фото: Nathan Howard/Reuters

Діточок та їхніх батьків, судячи з відео, такий жест повеселив.

Байден жартома покусав немовлят під час святкування Геловіну у Білому домі. pic.twitter.com/PYK1U1KwWJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 31, 2024

Нагадаємо, що експрезидент США Дональд Трамп попрацював водієм сміттєвоза у межах своєї передвиборчої кампанії.