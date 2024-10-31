Байден «покусав» немовлят на Геловін (фото, відео)
Адміністрація американського президента відсвяткувала наймоторошніше свято троку
Президент США Джо Байден жартома покусав немовлят під час святкування Геловіну в Білому домі. Кумедні фото та відео поширилися в мережі.
Із нагоди Геловіну – наймоторошнішого і водночас найвеселішого американського свята глава держави традиційно влаштовує для співробітників своєї адміністрації вечірку. На ній президент, зокрема, пригощає їхніх дітей різними солодощами.
Цьогорічне святкування Геловіну в Білому домі відзначилося курйозним моментом. Байден жартома легенько кусав трьох немовлят під заголовну тему з культового фільму жахів «Щелепи» про акулу-вбивцю.
Діточок та їхніх батьків, судячи з відео, такий жест повеселив.
Байден жартома покусав немовлят під час святкування Геловіну у Білому домі. pic.twitter.com/PYK1U1KwWJ— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 31, 2024
Нагадаємо, що експрезидент США Дональд Трамп попрацював водієм сміттєвоза у межах своєї передвиборчої кампанії.
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