Три українських дзюдоїсти несподівано стали призерами Гран-прі в Марокко (відео)



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Поклавши грузина Амірана Папінашвілі, Артем Лесюк створив справжню сенсацію International Judo Federation

Артем Лесюк, Кеджау Ньябалі і Андрій Колесник підтримали реноме українського дзюдо за відсутності лідерів команди

З трьома нагородами повертаються українські дзюдоїсти з Ґран-прі Марокко, яке на вихідних відбувалося в столиці країни Марракеші. Причому всі медалі очікуваними не назвеш, бо здобували їх борці, які раніше на етапах Ґран-прі до трійок не пробивалися або пробивалися доволі давно.

Найвищим досягненням 22-річного Артема Лесюка була бронза чемпіонату Європи U23 в 2017-му. В Марракеші киянин спершу переміг «іппоном» у додатковий час німця Морітца Плафкі. Потім - перемога за трьома зауваженнями для суперника над єменцем Алі Хусрофом. Справжню сенсацію Артем створив у чвертьфіналі, здолавши з допомогою «ваза-арі» призера двох чемпіонатів світу Амірана Папінашвілі з Грузії.

У півфіналі - ще одна несподівана перемога над срібним призером юніорського чемпіонату Європи-2017 Йорре Верстратеном з Бельгії. Переможний кидок Лесюку вдався на початку третьої хвилини сутички.

І лишень у фіналі Артем поступився бронзовому призеру чемпіонату Азії-2015 Шарафуддіну Лутфіллаєву з Убекистану. Кидок на «ваза-арі», яке принесло йому перемогу, узбек виконав за 13 секунд до завершення основної чотирихвилинки.

Бронзу в категорії до 90 кг здобув 28-річний киянин Кеджау Ньябалі, у якого суттєвих успіхів на міжнародній арені не було вже доволі давно. Почав виступ в Марракеші українець з перемоги на «іппон» над словенцем Давідом Куковіцею. Так само чисто Кеджау здолав поляка Рафала Козловскі. У чвертфіналі наш борець достроково поступився срібному призерові торішнього чемпіонату світу Орельєну Діссе з Франції. У першій втішній сутичці Ньябалі чисто поклав грузина Георгія Папунашвілі.

У поєдинку за третє місце Кеджау теж на «іппон» переміг поляка Томаша Щепаняка.

Ще одна бронза на рахунку 25-річного киянина Андрія Колесника (категорія - понад 100 кг), вищими досягненнями в кар'єрі якого є командна бронза чемпіонату Європи-2018 і особисте срібло європейської першості U23 в 2015-му.

У стартовій сутичці в Марокко Андрій швидко розібрався з місцевим борцем Ельмехді Ельгадаром. Потім вихованець Сергія і Віталія Дубров переміг бронзового призера чемпіонату світу-2013 Файселя Джабаллаха з Тунісу.

У півфіналі Колесник поступився на «ваза-арі» досвідченому німцеві Свену Гайнле.

У сутичці за третє місце Андрій менше ніж за три хвилини поклав на «іппон» бронзового призера юніорського чемпіонату світу-2017 Енея Марініча зі Словенії.

Ґеворґ Хачатрян (до 66 кг) в 1/8 фіналу поступився чинному олімпійському чемпіонові Беслану Мудранову з Росії.

Дмитро Бережний (до 90 кг) і Данило Гуцол (до 100 кг) виграли в Марракеші по одній сутичці.



Бекірбек Морґоєв (до 60 кг), Богдан Ядов (до 66 кг) і Федір Панько (понад 100 кг) програли у стартових поєдинках.