Титулований українець Зантарая відкрив сезон-2019 бронзою в Парижі (відео)



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Георгій Зантарая довів високий клас Judoinside

Георгій здобув чотири яскравих перемоги

Чемпіон світу-2009, призер шести чемпіонатів світу, дворазовий чемпіон Європи Георгій Зантарая з України яскраво розпочав сезон-2019. Сьогодні, 9 лютого він став бронзовим призером Grand Slam у Парижі (Франція).

Боротьбу у ваговій категорії до 66 кг 31-річний киянин розпочав з перемоги за зауваженнями над дворазовим чемпіоном Європи U23 Арамом Ґриґоряном з Росії.

Зантарая - Ґриґорян

Потім - ідентична звитяга над срібним призером чемпіонату Азії-2014 Аюбом Ельідрісі з Катару.

Занатарая - Ельідрісі

У чвертьфіналі наш борець здолав дворазового чемпіона Африки Могамеда Абдельмавґуда з Єгипту.

Зантарая - Абдельмавґуд

У півфіналі Георгій трохи несподівано програв 22-річному молдованину Денису Вєру, який на цьому турнірі боровся дуже яскраво і врешті став чемпіоном.

Зантарая - Вєру

У сутичці за третє місце Зантарая завдяки ваза-арі виграв у росіянина Абдули Абдулжалілова.

Зантарая - Абдулжалілов

Ще один представник України у ваговій категорії до 66 кг Богдан Ядов програв у другому колі чемпіонові Європи-2015 серед юніорів Баршетові Шмайлову з Ізраїлю.

Так само у першій-другій сутичках поступилися у Парижі представники інших легких вагових категорій - Марина Черняк (до 48 кг), Артем Лесюк (до 60 кг) і Артем Хомула (до 73 кг).

Завтра боротьбу за перемогу на французькому Grand Slam поведуть представники середніх і важких категорій.