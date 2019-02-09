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    Титулований українець Зантарая відкрив сезон-2019 бронзою в Парижі (відео)

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    Георгій Зантарая довів високий клас - Титулований українець Зантарая відкрив сезон-2019 бронзою в Парижі (відео)
    Георгій Зантарая довів високий клас
    Judoinside

    Георгій здобув чотири яскравих перемоги

    Чемпіон світу-2009, призер шести чемпіонатів світу, дворазовий чемпіон Європи Георгій Зантарая з України яскраво розпочав сезон-2019. Сьогодні, 9 лютого він став бронзовим призером Grand Slam у Парижі (Франція).

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    Боротьбу у ваговій категорії до 66 кг 31-річний киянин розпочав з перемоги за зауваженнями над дворазовим чемпіоном Європи U23 Арамом Ґриґоряном з Росії.

    Зантарая - Ґриґорян

    Потім - ідентична звитяга над срібним призером чемпіонату Азії-2014 Аюбом Ельідрісі з Катару.

    Занатарая - Ельідрісі

    У чвертьфіналі наш борець здолав дворазового чемпіона Африки Могамеда Абдельмавґуда з Єгипту.

    Зантарая - Абдельмавґуд

    У півфіналі Георгій трохи несподівано програв 22-річному молдованину Денису Вєру, який на цьому турнірі боровся дуже яскраво і врешті став чемпіоном.

    Зантарая - Вєру

    У сутичці за третє місце Зантарая завдяки ваза-арі виграв у росіянина Абдули Абдулжалілова.

    Зантарая - Абдулжалілов

    Ще один представник України у ваговій категорії до 66 кг Богдан Ядов програв у другому колі чемпіонові Європи-2015 серед юніорів Баршетові Шмайлову з Ізраїлю.

    Так само у першій-другій сутичках поступилися у Парижі представники інших легких вагових категорій - Марина Черняк (до 48 кг), Артем Лесюк (до 60 кг) і Артем Хомула (до 73 кг).

    Завтра боротьбу за перемогу на французькому Grand Slam поведуть представники середніх і важких категорій. 

     Читайте також: Тріумфальне повернення: призер Олімпіади-2012 Андрійцев ефектно виграв Ґран-прі Франції
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    Георгій Зантарая дзюдо Артем Хомула Марина Черняк
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