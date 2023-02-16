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Новий наступ РФ розпочався, він триває на кількох напрямках – Зеленський

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Новий наступ РФ розпочався, він триває на кількох напрямках – Зеленський
фото ілюстративне

Українські сили можуть чинити опір окупантам

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прогнозований весняний наступ Росії уже почався. Про це він сказав в інтерв’ю BBC.

Глава держави повідомив, що російські атаки вже відбуваються на кількох напрямках. Однак українські сили можуть продовжувати чинити опір наступу Росії доти, доки вони не зможуть розпочати контрнаступ.

Також Зеленський виключив можливість відмовитися від будь-яких територій своєї країни в рамках можливої мирної угоди з Росією. Мовляв, поступки землі означатимуть, що Росія може продовжувати повертатися.

«Ми обрали цей шлях. Ми хочемо гарантій безпеки. Будь-які територіальні компроміси послабили б нас як державу», – зазначив він.

Раніше аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ.

До слова, триває 358-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав чергового ракетного удару по території нашої країни. 16 із 36 ворожих ракет було збито нашими захисниками. Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення

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Теги: Володимир Зеленський Україна окупанти росія війна

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