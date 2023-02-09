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На порталі «Дія» з'явилось п’ять нових послуг

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На порталі «Дія» з'явилось п’ять нових послуг
фото ілюстративне

Усі оновлення стосуються послуг із усиновлення

Окрім раніше доступних консультацій з усиновлення дитини та реєстрації усиновлювача онлайн, на порталі «Дія» з'явились нові сервіси. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

«Послуги мають спростити і пришвидшити процес усиновлення. Заповнення усіх необхідних даних триває близько 30 хвилин, після чого служба у справах дітей опрацює заяку і проведе поточну перевірку», – йдеться в повідмоленні.

Зокрема, з'явились такі послуги:

  • усиновлення: продовження кандидатства;
  • прийомні батьки, батьки-вихователі: реєстрація кандидатом;
  • стати другим з батьків-вихователей чи прийомних батьків;
  • опіка, піклування над дитиною: реєстрація кандидатом;
  • усиновлення: зняття з обліку.

«Тож більше не потрібно витрачати тижні на збір довідок – усі необхідні документи підтягнуться з реєстрів автоматично», – пояснили в міністерстві.

Раніше повідомлялося, що Путін дозволив вивозити українських сиріт до Росії у прискореному режимі.

Нещодавно стало відомо, де окупанти утримують дітей-сиріт із Херсона.

Теги: діти Україна війна Міністерство цифрової трансформації України

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