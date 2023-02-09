На порталі «Дія» з'явилось п’ять нових послуг
Усі оновлення стосуються послуг із усиновлення
Окрім раніше доступних консультацій з усиновлення дитини та реєстрації усиновлювача онлайн, на порталі «Дія» з'явились нові сервіси. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
«Послуги мають спростити і пришвидшити процес усиновлення. Заповнення усіх необхідних даних триває близько 30 хвилин, після чого служба у справах дітей опрацює заяку і проведе поточну перевірку», – йдеться в повідмоленні.
Зокрема, з'явились такі послуги:
- усиновлення: продовження кандидатства;
- прийомні батьки, батьки-вихователі: реєстрація кандидатом;
- стати другим з батьків-вихователей чи прийомних батьків;
- опіка, піклування над дитиною: реєстрація кандидатом;
- усиновлення: зняття з обліку.
«Тож більше не потрібно витрачати тижні на збір довідок – усі необхідні документи підтягнуться з реєстрів автоматично», – пояснили в міністерстві.
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