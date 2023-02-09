На порталі «Дія» з'явилось п’ять нових послуг

Усі оновлення стосуються послуг із усиновлення

Окрім раніше доступних консультацій з усиновлення дитини та реєстрації усиновлювача онлайн, на порталі «Дія» з'явились нові сервіси. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

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«Послуги мають спростити і пришвидшити процес усиновлення. Заповнення усіх необхідних даних триває близько 30 хвилин, після чого служба у справах дітей опрацює заяку і проведе поточну перевірку», – йдеться в повідмоленні.

Зокрема, з'явились такі послуги:

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усиновлення: продовження кандидатства;

прийомні батьки, батьки-вихователі: реєстрація кандидатом;

стати другим з батьків-вихователей чи прийомних батьків;

опіка, піклування над дитиною: реєстрація кандидатом;

усиновлення: зняття з обліку.

«Тож більше не потрібно витрачати тижні на збір довідок – усі необхідні документи підтягнуться з реєстрів автоматично», – пояснили в міністерстві.

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