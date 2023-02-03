Путін планує новий наступ: до чого готуватися ЗСУ та українцям

Наступати окупанти можуть або символічно 24 лютого, або коли підсохне ґрунт

Росія продовжуватиме переважати кількістю: країна-агресорка відправить на війну півмільйона військових

Кремль готує новий наступ: мета – кордони Луганщини та Донеччини, Північ України – під запитанням. Проте докорінно змінити ситуацію на фронті ворог не здатен, адже це просто жалюгідна спроба перехопити ініціативу напередодні контрнаступу ЗСУ.

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«Главком» зібрав головне з того, що кажуть силові відомства та розвідки про очікуваний напад країни-агресорки.

Прогноз політиків та військових керівників

Українські посадовці переконані, що Путін готує новий наступ у лютому-березні.

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«Московити пробуватимуть по-справжньому активізуватися на двох напрямках: це може бути Донбас, а може бути й Південь... З врахуванням їхньої схильності до символів, вони намагатимуться щось спробувати в районі 24 лютого», – зауважив міністр оборони Резніков.

Політики припускають широкомасштабний наступ: починаючи від президента Зеленського (глава держави попередив про підготовку реваншу Путіна) до прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького. Але, очевидно, ця риторика скерована радше на мобілізацію західного політикуму.

«Я думаю, що план Путіна і його людей, таких як Валерій Герасимов, його новий головнокомандувач російською армією, полягає в тому, щоб оточити Україну. І, готуючи всі ці плани, він, ймовірно, відчуває, що йому потрібно атакувати з двох чи трьох різних напрямків. Тому я думаю, що українці не можуть виключати наступу з білоруської північної частини України, щоб оточити Київ із заходу», – вважає польський прем'єр.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний ще у грудні розповів про ймовірну офензиву агресора. При цьому наступ може статися не на Донбасі, а у напрямку Києва з боку Білорусі. Також він не виключає і південного напрямку.

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«Ми зробили всі розрахунки – скільки нам потрібно танків, артилерії тощо, тощо. Це те, на чому зараз слід сконцентруватися всім. Нехай пробачать мене солдати в окопах, але зараз важливіше зосередитися на накопиченні ресурсів для більш тривалих та тяжких боїв, які можуть розпочатися наступного року», – повідомив Залужний.

Полковник Збройних сил Сергій Грабський переконаний, що у російських військ немає достатньо сил для наступу по всій лінії розмежування, відтак, найімовірніше, найближчим часом РФ концентруватиме зусилля на захопленні Донецької та Луганської областей.

«Противник не відмовився від своєї стратегічної цілі – захоплення України, знищення нашої держави. Тому наступ виглядає абсолютно логічним інструментом для вирішення цієї задачі», – сказав військовий.

За його словами, російські війська зосереджуються на певних напрямках, оскільки для масованих атак на всій лінії зіткнення Росії не вистачає сил. Окрім того, країна-агресорка намагається зосередити свої сили на Запорізькому напрямку.

На переконання Грабського, ворожі збройні формування намагатимуться наступати в першу чергу на Донбасі.

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Прогноз США

Путін ще може влаштувати декоративний наступ з території Курської, Бєлгородської, Брянської областей, аби розпорошити сили ЗСУ. У такому разі під загрозою виявляться Суми та Чернігів. Такої думки українські військові та аналітики з американського Інституту вивчення війни.

Коли розпочнеться новий наступ та яка перевага ворога

Наступати окупанти можуть або символічно 24 лютого, або коли підсохне підсохне ґрунт.

Ворог вимушений імітувати прорив, оскільки через два-чотири місяці ЗСУ матимуть на порядок потужніший збройний арсенал. Тоді українська армія матиме значну перевагу над російською. Зараз у московитів є принаймні чисельна перевага. Резніков каже, що російське угрупування складатиме приблизно 500 тис. військових.

Саме тому Україна та західні партнери говорять про «широкомасштабний наступ»: хоча реальні спроби прориву очікуються переважно Донбасі та Запорізькому напрямку.

Проблеми окупантів

Перехоплені розмови росіян свідчать про дефіцит снарядів і броні. Кремль використає свою традиційну тактику – закидання полів трупами заради досягнення своїх ефемерних цілей.

Зволікання з наступом йде на руку українцям: і з кожним днем ЗСУ мають дедалі краще оснащення зброєю та технікою.

Прогноз НАТО

Як відомо, РФ нарощує свій арсенал завдяки Ірану та Північній Кореї. У НАТО не бачать жодних ознак того, що російський диктатор Володимир Путін змінив свої цілі щодо війни проти України. Навпаки, спостерігається підготовка Росії до нового наступу.

«Вони мобілізують більше солдатів, понад 200 тис. осіб, а можливо навіть більше. Що вони активно нарощують озброєння та боєприпаси. І найголовніше, ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін змінив свою мету цього вторгнення, яка полягає у тому, щоб контролювати сусіда, контролювати Україну. Отже, поки це так, ми маємо бути готовими до довгого шляху», – наголосив генсек альянсу Столтенберг.

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До слова, основні сили очікуваного наступу РФ та обіцяного прориву ще не «вступили в бій»: наступ Росії у найближчі місяці неминучий.

Крім того, Путін хоче перетворити український Донбас у сучасний Сталінград для російського населення. Також росіяни, ймовірно, ще раз спробують атакувати Київ: чи треба боятись нового наступу окупантів.

Раніше Резніков назвав напрямки, де РФ може почати наступ до річниці вторгнення.

Проте аналітики не виявили жодних доказів того, що російські сили відновили достатню бойову міць, тож окупанти не здатні перемогти українські сили на сході України. Як і коли завершиться великий російський наступ: прогноз ISW.

Зауважимо, насамперед окупанти отримали завдання захопити Донеччину та Луганщину: Данілов розповів про плани Кремля на річницю вторгнення.