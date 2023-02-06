Гайдай розповів, коли може розпочатися новий наступ на Луганщину

У Луганській і Донецькій областях фіксують дедалі більше техніки, яку росіяни ховають

Голова Луганської ОВА вважає, що російські окупанти можуть розпочати новий великий наступ на Донбасі у будь-який момент після 15 лютого.

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«В принципі після 15 лютого можна очікувати (наступ росіян – «Главком») в будь-який час», – сказав Гайдай.

Зазначається, що вже завершується двомісячне навчання мобілізованих росіян, тож потрібно щонайменше 10 днів, аби завезти їх із РФ і Білорусі на територію окупованих Луганської і Донецької областей, сформувати там підрозділи.

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Голова ОВА зазначив, що у Луганській і Донецькій областях фіксують дедалі більше техніки, яку росіяни «частково ховають десь у лісопосадках, частково закопують, а також більше будують укріплень, звідки спробують здійснити свій наступ».

Крім того, окупанти підвозять боєприпаси, але витрачають їх уже значно економніше. За словами Гайдая це свідчить про те, що росіяни готуються до повномасштабного наступу.

Нагадаємо, що за даними Financial Times РФ може почати новий наступ у найближчі 10 днів.

Раніше розвідка повідомила, чи буде найближчими тижнями наступ із Білорусі.

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Також аналітики ISW розкрили хитрий план Путіна перед новим масштабним наступом.

А секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що російський диктатор Володимир Путін може спробувати провести масштабну атаку з півночі, півдня та сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року, приурочивши її до річниці повномасштабного вторгнення.

Міністр оборони України Резніков назвав напрямки, де РФ може почати наступ до річниці вторгнення.

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