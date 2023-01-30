Воллес розповів, які були останні слова Герасимова перед вторгненням в Україну

Герасимов заявив Воллесу, що «ніколи більше ми не будемо принижені»

Розмову з військовим командуванням РФ Воллес описав як «демонстрацію сили залякування»

Журналісти служба BBC дізналась докладніше про останню розмову міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса та начальника Генштабу країни-агресорки Валерія Герасимова перед повномасштабним вторгненням в Україну.

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Як стверджується в матеріалі, 11 лютого Воллес прибув до Москви, щоб зустрітися зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу. За словами глави міноборони Британії, він повернувся з запевненнями, що Росія «ніколи не вторгнеться» в Україну, проте додав, що обидві сторони розуміли, що це брехня.

Розмову з військовим командуванням РФ Воллес описав як «демонстрацію сили залякування: я збираюся збрехати тобі, ти знаєш, що я брешу, і я знаю, що ти знаєш, що я брешу, але я продовжу тобі брехати».

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Воллес додав, що «доволі лякаюча і пряма брехня» підтвердила його віру в те, що Росія вторгнеться. Йдучи з зустрічі, сказав Воллес, Герасимов заявив йому, що «ніколи більше ми не будемо принижені».

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Нагадаємо, триває 341-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка Донецької області.