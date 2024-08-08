Турецький клуб хоче переманити зірку «Динамо»? Кияни прокоментували чутки

Чи дійсно «Трабзонспор» зробив пропозицію київському «Динамо» щодо трансферу Миколи Шапаренка

Турецький «Трабзонспор» проявив серйозний інтерес щодо трансферу Миколи Шапаренка. В українських ЗМІ пішла інформація, що турки зробили «Динамо» конкретну пропозицію.

За інформацією Sport.ua, турецький клуб зробив київському конкретну пропозицію щодо трансферу Шапаренка – 4,5 мільйони євро плюс 1 мільйон євро у вигляді бонусів.

Втім, на офіційній сторінці столичного клубу вийшла наступна заява: «У ЗМІ активно розповсюджують новину, що «Трабзонспор» зробив пропозицію київському «Динамо» щодо трансферу Миколи Шапаренка.

Щоб поставити крапку в цих чутках, повідомляю, що інформація жодним чином не відповідає дійсності.

Керівництво клубу високо цінує талант і майстерність Шапаренка. Продавати гравців заради продажу «Динамо» не буде. Важливо, щоб наші футболісти рухалися вперед, розвивалися та прославляли свою країну на міжнародній арені. Тому «Динамо» готове розглядати реальні пропозиції по Шапаренку виключно з ТОП-чемпіонатів», – заявив прес-аташе «Динамо» Київ, Андрій Шахов.

Нагадаємо, київське «Динамо» провело опитування серед уболівальників, які мали визначити найкращого футболіста року. В голосуванні взяли участь понад 10 тисяч уболівальників. Найкращим із доробком у 35% став півзахисник Микола Шапаренко.