Україна сенсаційно обіграла Марокко на Олімпіаді-2024 з футболу

Українці здобули першу перемогу на Олімпіаді у футболі

Збірна України з футболу зіграла другий матч на Олімпійських іграх. У поєдинку проти Марокко українці вирвали перемогу з рахунком 2:1.

Українці відкрили рахунок у середині першого тайму. На 22-й хвилині простріл Максима Брагару з флангу замкнув Дмитро Криськів.

У першому таймі двічі пробивав по воротах Марокко півзахисник Максим Хлань – його удари парирував голкіпер. А наприкінці першого тайму після подачі Криськів пробивав Арсеній Батагов, але м'яч після удару захисника пройшов над воротами.

Після перерви гравець Марокко Ашраф Хакімі, а згодом і Біляль ель-Ханнус пробивали над воротами. Зрештою, Марокко змогло зрівняти рахунок у середині першого тайму. Володимир Салюк порушив правила у штрафному майданчику. Згодом же захисника покарали вилученням за фол останньої надії, а форвард Суф'ян Рахімі реалізував 11-метровий.

Україна залишилася у меншості, проте «синьо-жовті» намагалися повернути собі переможний результат. Зокрема, форвард Олег Краснопір пробив прямо у ноги воротарю. Останні хвилини матчу пройшли за активності збірної Марокко. Однак реалізувати чисельну перевагу наші суперники не змогли.

На 90+8 хвилині простріл флангу замкнув Ігор Краснопір. Україна виграла з рахунком 2:1.

В іншому матчі групи В, де виступає наша команда, Аргентина переграла Ірак з рахунком 3:1. Таким чином перед останнім туром у всіх каманд групи по три очки.

Нагадаємо, що 24 липня збірна України з футболу провела свій дебютний матч на Олімпійських іграх. «Синьо-жовті» поступилися Іраку – 1:2.