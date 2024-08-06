Поліція затримала п'яних арбітрів гри «Динамо» – «Рейнджерс», – ЗМІ

TVP Sport зазначає, що у Франковскі було виявлено майже 1,7 проміле алкоголю в крові

Обох арбітрів помістили до витверезника

Сьогодні, 6 серпня, близько другої ночі люблінська поліція затримала трьох осіб, які напідпитку несли крадений дорожній знак. Як повідомляє польське видання TVP Sport, двоє з них виявилися арбітрами. Бартош Франковскі мав бути арбітром VAR, а Томаш Мусял асистентом на грі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між «Динамо» та «Рейнджерс».

TVP Sport зазначає, що у Франковскі було виявлено майже 1,7 проміле алкоголю в крові, у Мусяла – близько 1,8 проміле. Їх обох помістили до витверезника.

Наразі невідомо, як УЄФА покарає цих двох арбітрів. Разом з тим, їх вже було відсторонено від гри між «Динамо» та «Рейнджерс».

Головним арбітром VAR було призначено Томаша Квятковського, а його асистентом Павела Малеця.

Нагадаємо, сьогодні, 6 серпня, «Динамо» у першій грі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє проти «Рейнджерс». Початок поєдинку – о 21:00 за київським часом.

Якщо «Динамо» здолає шотландців, то його суперником по завершальному раунду кваліфікації Ліги чемпіонів стане переможець пари «Зальцбург» (Австрія) – «Твенте» (Нідерланди).

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