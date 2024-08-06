Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Поліція затримала п'яних арбітрів гри «Динамо» – «Рейнджерс», – ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Поліція затримала п'яних арбітрів гри «Динамо» – «Рейнджерс», – ЗМІ
TVP Sport зазначає, що у Франковскі було виявлено майже 1,7 проміле алкоголю в крові
фото: Piotr Matusewicz

Обох арбітрів помістили до витверезника

Сьогодні, 6 серпня, близько другої ночі люблінська поліція затримала трьох осіб, які напідпитку несли крадений дорожній знак. Як повідомляє польське видання TVP Sport, двоє з них виявилися арбітрами. Бартош Франковскі мав бути арбітром VAR, а Томаш Мусял асистентом на грі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між «Динамо» та «Рейнджерс». 

TVP Sport зазначає, що у Франковскі було виявлено майже 1,7 проміле алкоголю в крові, у Мусяла – близько 1,8 проміле. Їх обох помістили до витверезника.

Наразі невідомо, як УЄФА покарає цих двох арбітрів. Разом з тим, їх вже було відсторонено від гри між «Динамо» та «Рейнджерс».

Головним арбітром VAR було призначено Томаша Квятковського, а його асистентом Павела Малеця.

Нагадаємо, сьогодні, 6 серпня, «Динамо» у першій грі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє проти «Рейнджерс». Початок поєдинку – о 21:00 за київським часом.

Якщо «Динамо» здолає шотландців, то його суперником по завершальному раунду кваліфікації Ліги чемпіонів стане переможець пари «Зальцбург» (Австрія) – «Твенте» (Нідерланди).

Нагадаємо, в анексованому Криму російському чемпіону Європи з боксу вибили око у вуличній бійці.

Олімпіада-2024. Медальний залік

Читайте також:

Теги: алкоголь НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Енцо Фернандеса виникли проблеми через расистську пісню
«Челсі» розпочав розслідування щодо Фернандеса, який співав расистську пісню про збірну Франції
17 липня, 12:02
Збірна України з футболу не змогла вийти з групи на цьогорічному чемпіонаті Європи
Підсумки Євро-2024 для України: збірна втратила позицію в рейтингу ФІФА
18 липня, 18:15
Юнацька збірна України
Україна вийшла у півфінал юніорського Євро з футболу після перемоги над Італією
22 липня, 11:22
Вазура: Сербія послідовно тримається осторонь усіх військових конфліктів і наполегливо проповідує мир
«Що Україна зробила з агресією НАТО?». Гендиректор «Партизана» здивував скандальною заявою
24 липня, 09:52
Депутатка Анастасія Орлова
Депутатка з партії Тимошенко обдурила суддю та вдала з себе безробітну – ухвала
24 липня, 15:13
Українці відкрили рахунок у середині першого тайму
Україна сенсаційно обіграла Марокко на Олімпіаді-2024 з футболу
27 липня, 20:23
Кияни відкрили рахунок у матчі на 16-й хвилині
«Динамо» вдруге обіграло «Партизан» у Лізі чемпіонів
31 липня, 23:05
Довбик виступатиме під номером 11
Довбик офіційно став гравцем «Роми»
2 серпня, 18:19
Голуби теж хотіли долучитися до Олімпіади?
Під час матчу Олімпіади між збірними Марокко та Іспанії на поле висадилася третя команда
Вчора, 21:08

Новини

Прем'єр-міністр Румунії відмовився їхати на закриття Олімпіади через скандал у гімнастиці
Прем'єр-міністр Румунії відмовився їхати на закриття Олімпіади через скандал у гімнастиці
Поліція затримала п'яних арбітрів гри «Динамо» – «Рейнджерс», – ЗМІ
Поліція затримала п'яних арбітрів гри «Динамо» – «Рейнджерс», – ЗМІ
Стало відомо, чому Магучіх під час фіналу Олімпіади використовувала спальний мішок
Стало відомо, чому Магучіх під час фіналу Олімпіади використовувала спальний мішок
Веслувальниці Лузан та Рибачок пройшли до півфіналу Олімпіади
Веслувальниці Лузан та Рибачок пройшли до півфіналу Олімпіади
Коробка із найціннішим. На Олімпіаді невідомі пограбували польську яхтсменку
Коробка із найціннішим. На Олімпіаді невідомі пограбували польську яхтсменку
Судді спочатку відібрали, а потім повернули олімпійську нагороду кенійській бігунці
Судді спочатку відібрали, а потім повернули олімпійську нагороду кенійській бігунці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Яблучний спас 2024: красиві листівки, привітання у прозі та віршах
33K
На британських ядерних підводних човнах знайдено білоруський слід – The Telegraph
29K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 серпня: ситуація на фронті
29K
Ракетна атака на Київ: ворог цілив балістичними ракетами
11K
Яблучний спас 2024: що потрібно нести у церкву на Преображення Господнє, традиції та прикмети цього дня
9394
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
Вчора, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
4 серпня, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
4 серпня, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
3 серпня, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua