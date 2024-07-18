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Підсумки Євро-2024 для України: збірна втратила позицію в рейтингу ФІФА

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Підсумки Євро-2024 для України: збірна втратила позицію в рейтингу ФІФА
Збірна України з футболу не змогла вийти з групи на цьогорічному чемпіонаті Європи
фото: УАФ

Нові чемпіони Європи з Іспанії здійснили стрибок на п'ять сходинок і замикають топ-3 з Аргентиною та Францією

ФІФА представила оновлений світовий рейтинг футбольних збірних за підсумками Євро-2024 та Кубка Америки. Україна втратила 24-те місце, яке займала. Про це повідомляє Суспільне.

Нагадаємо, команда Сергія Реброва набрала чотири очки у трьох турах і завершила змагання за підсумками групового раунду. Через це українці втратили одну сходинку – з 24-го місця опустилися на 25-те. «Синьо-жовтих» випередила збірна Австрії, яка на континентальній першості дісталася 1/8 фіналу і завдяки цьому здійнялася на 22-ге місце.

Очковий доробок збірної збільшився на 1.88 бала (1567.25). Так само скоротилося відстання України від Австралії, що залишається найближчим орієнтиром національної команди у рейтингу.

Найближчим переслідувачем українців у рейтингу стали чинні чвертьфіналісти Євро з Туреччини на 26-й сходинці. Різниця між збірними становить 33.65 бала.

Численні зміни відбулися в першій десятці рейтингу. Зокрема, на дев'яте місце здійнялася Колумбія, яка лише у фіналі Кубка Америки з Аргентиною (0:1) перервала 28-матчеву серію без поразок.

Нові чемпіони Європи з Іспанії здійснили стрибок на п'ять сходинок і замикають топ-3 з Аргентиною та Францією. Англія обійшла Бразилію, а Бельгія відкотилася із третього місця на шосте.

Рейтинг збірних ФІФА: топ-10

  • Аргентина – 1901.48 бала
  • Франція – 1854.91
  • Іспанія – 1835.67 (+5 позицій)
  • Англія – 1812.26 (+1)
  • Бразилія – 1785.61 (-1)
  • Бельгія – 1772.44 (-3)
  • Нідерланди – 1758.51
  • Португалія – 1741.43 (-2)
  • Колумбія – 1727.32 (+3)
  • Італія – 1714.29

Нагадаємо, збірна України з футболу отримала 10,75 млн євро за участь у чемпіонаті Європи. З них – 9,25 млн євро за участь в Євро, 1 млн євро за перемогу над Словаччиною та 0,5 млн євро за нічию з Бельгією.  Зокрема, загальний призовий фонд Євро-2024 склав 331 млн євро. До цієї суми входять 222 млн євро за участь команд та 109 млн євро за результати на турнірі.

Теги: Збірна України рейтинг НОВИНИ ФУТБОЛУ

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