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Визначився перший фіналіст Євро-2024

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Визначився перший фіналіст Євро-2024
Іспанія та Франція зіграли між собою на Чемпіонаті Європи з футболу вперше за 12 років
фото: Reuters

16-річний півзахисник Ламін Ямал став наймолодшим автором голу в історії Євро

Збірна Іспанії з футболу пробилася до фіналу чемпіонату Європи-2024. У півфіналі іспанці обіграли Францію з рахунком 2:1.

Іспанія та Франція зіграли між собою на Чемпіонаті Європи з футболу вперше за 12 років.

Франція першою відкрила рахунок – уже на дев’ятій хвилині Коло Муані головою відправив м’яч у сітку після навісу Мбаппе. Іспанцям знадобилося всього 11 хвилин, аби зрівняти рахунок. Гол забив 16-річний Ламін Ямал, який поцілив у ворота красивим ударом здалеку. Він став наймолодшим автором голу за всю історію Євро. Через ще чотири хвилини Іспанія вийшла вперед – Ольмо влучив у ціль не без допомоги рикошету від Кюнде.

На старті другого тайму французи побігли відіграватися, проте в рамці вдало діяв Сімон, а в деяких випадках команді Дешама бракувало влучності.

Ближче до завершення матчу Ямал ледь не оформив дубль, проте пробив вище воріт. Схожим ударом через кілька хвилин відзначився і Мбаппе.

Франція намагалася відігратися, проте Іспанія успішно провела останні хвилини та довела матч до перемоги.

Другого фіналіста на Євро-2024 збірна Іспанії дізнається у середу, 10 липня, за підсумками півфіналу Англія–Нідерланди. Сам же фінальний матч відбудеться у неділю, 14 липня.

Нагадаємо, що збірна Нідерландів стала останнім півфіналістом чемпіонату Європи-2024 з футболу після вольової перемоги над Туреччиною. Матч завершився із рахунком 2:1.

Раніше збірна Англії перемогла Швейцарію за підсумками серії пенальті та пройшла до півфіналу чемпіонату Європи з футболу. 

Напередодні збірна Іспанії з футболу перемогла збірну Німеччини в овертаймі та стала першим півфіналістом Євро-2024. Футбольний матч закінчився із рахунком 2:1 на користь іспанців.

Водночас збірна Франції переграла Португалію у серії пенальті та стала другим півфіналістом Євро-2024 з футболу. 

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Теги: Іспанія спорт чемпіонат Європи НОВИНИ ФУТБОЛУ

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