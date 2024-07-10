Визначився перший фіналіст Євро-2024

Іспанія та Франція зіграли між собою на Чемпіонаті Європи з футболу вперше за 12 років

16-річний півзахисник Ламін Ямал став наймолодшим автором голу в історії Євро

Збірна Іспанії з футболу пробилася до фіналу чемпіонату Європи-2024. У півфіналі іспанці обіграли Францію з рахунком 2:1.

Іспанія та Франція зіграли між собою на Чемпіонаті Європи з футболу вперше за 12 років.

Франція першою відкрила рахунок – уже на дев’ятій хвилині Коло Муані головою відправив м’яч у сітку після навісу Мбаппе. Іспанцям знадобилося всього 11 хвилин, аби зрівняти рахунок. Гол забив 16-річний Ламін Ямал, який поцілив у ворота красивим ударом здалеку. Він став наймолодшим автором голу за всю історію Євро. Через ще чотири хвилини Іспанія вийшла вперед – Ольмо влучив у ціль не без допомоги рикошету від Кюнде.

На старті другого тайму французи побігли відіграватися, проте в рамці вдало діяв Сімон, а в деяких випадках команді Дешама бракувало влучності.

Ближче до завершення матчу Ямал ледь не оформив дубль, проте пробив вище воріт. Схожим ударом через кілька хвилин відзначився і Мбаппе.

Франція намагалася відігратися, проте Іспанія успішно провела останні хвилини та довела матч до перемоги.

Другого фіналіста на Євро-2024 збірна Іспанії дізнається у середу, 10 липня, за підсумками півфіналу Англія–Нідерланди. Сам же фінальний матч відбудеться у неділю, 14 липня.

Нагадаємо, що збірна Нідерландів стала останнім півфіналістом чемпіонату Європи-2024 з футболу після вольової перемоги над Туреччиною. Матч завершився із рахунком 2:1.

Раніше збірна Англії перемогла Швейцарію за підсумками серії пенальті та пройшла до півфіналу чемпіонату Європи з футболу.

Напередодні збірна Іспанії з футболу перемогла збірну Німеччини в овертаймі та стала першим півфіналістом Євро-2024. Футбольний матч закінчився із рахунком 2:1 на користь іспанців.

Водночас збірна Франції переграла Португалію у серії пенальті та стала другим півфіналістом Євро-2024 з футболу.