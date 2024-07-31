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«Динамо» вдруге обіграло «Партизан» у Лізі чемпіонів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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«Динамо» вдруге обіграло «Партизан» у Лізі чемпіонів
Кияни відкрили рахунок у матчі на 16-й хвилині
фото: AP

Загальний рахунок двох матчів – 9:2 на користь «Динамо»

«Динамо» вдруге обіграло сербський «Партизан» та вийшло у третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч завершився з рахунком 3:0 на користь українців.

Кияни відкрили рахунок у матчі на 16-й хвилині. До кінця першого тайму «Динамо» ще створило два моменти. Спершу Ярмоленко пробив у руки голкіперу «Партизана», після чого вже після пасу Андрія пробивав Микола Шапаренко, але зробив це неточно.

На початку другого тайму моменти вже почав створювати «Партизан». Спершу форвард Сальданья Маріньйо влучив у штангу, а згодом той-таки Сальданья невдало пробив ударом головою.

У середині другого тайму «Динамо» відзначилося вдруге: пенальті на собі заробив форвард Владислав Ванат. Сам же нападник його і реалізував – 2:0.

Наприкінці матчу «Динамо» могло забивати втретє, але арбітри скасували гол Дениса Попова через офсайд. Проте третій гол «Динамо» все ж стався – Олександр Караваєв, який встановив остаточний рахунок матчу.

Загальний рахунок двох матчів – 9:2 на користь «Динамо».

Наступними суперниками динамівців буде «Глазго Рейнджерс». Матчі відбудуться 6 та 13 серпня.

Нагадаємо, 23 липня віцечемпіон України «Динамо» впевнено розпочав сезон 2024/25, здобувши розгромну перемогу над сербським «Партизаном» (6:2) у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Як повідомлялося, 19 червня пройшло жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Свого суперника дізналося «Динамо» – ним став сербський «Партизан».

А вже 22 липня у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Свого потенційного суперника дізналося і київське «Динамо». У цьому етапі кияни візьмуть участь у протистоянні з «Рейнджерс» (Шотландія). 

Теги: кияни Микола Шапаренко Олександр Караваєв ФК «Динамо» Ліга чемпіонів

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