Визначився потенційний суперник «Динамо» у кваліфікації Ліги чемпіонів
«Рейнджерс» (Шотландія) – новий ймовірний суперник киян
Сьогодні, 22 липня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Свого потенційного суперника дізналося і київське «Динамо».
У цьому етапі кияни зможуть взяти участь у протистоянні з «Рейнджерс» (Шотландія), якщо здолають «Партизан» у двох матчах другого раунду.
Пари третього раунду кваліфікації ЛЧ:
- Переможець пари «Динамо» – «Партизан» – «Рейнджерс»
- «Славія» – «Юніон»
- «Лілль» – переможець пари «Лугано» – «Фенербахче»
- «Зальцбург» – «Твенте»
Матчі третього відбіркового раунду пройдуть 6-7 та 13 серпня.
Команда, яка програє у протистоянні «Динамо» та «Партизана», буде грати в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи.
Нагадаємо, що перший матч з «Партизаном» кияни проведуть 23 липня.
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