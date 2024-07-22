Визначився потенційний суперник «Динамо» у кваліфікації Ліги чемпіонів

«Рейнджерс» (Шотландія) – новий ймовірний суперник киян

Сьогодні, 22 липня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Свого потенційного суперника дізналося і київське «Динамо».

У цьому етапі кияни зможуть взяти участь у протистоянні з «Рейнджерс» (Шотландія), якщо здолають «Партизан» у двох матчах другого раунду.

Пари третього раунду кваліфікації ЛЧ:

Переможець пари «Динамо» – «Партизан» – «Рейнджерс»

«Славія» – «Юніон»

«Лілль» – переможець пари «Лугано» – «Фенербахче»

«Зальцбург» – «Твенте»

Матчі третього відбіркового раунду пройдуть 6-7 та 13 серпня.

Команда, яка програє у протистоянні «Динамо» та «Партизана», буде грати в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи.

Нагадаємо, що перший матч з «Партизаном» кияни проведуть 23 липня.