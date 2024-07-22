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Визначився потенційний суперник «Динамо» у кваліфікації Ліги чемпіонів

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Визначився потенційний суперник «Динамо» у кваліфікації Ліги чемпіонів
Матчі третього відбіркового раунду пройдуть 6-7 та 13 серпня

«Рейнджерс» (Шотландія) – новий ймовірний суперник киян

Сьогодні, 22 липня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Свого потенційного суперника дізналося і київське «Динамо». 

У цьому етапі кияни зможуть взяти участь у протистоянні з «Рейнджерс» (Шотландія), якщо здолають «Партизан» у двох матчах другого раунду. 

Пари третього раунду кваліфікації ЛЧ:

  • Переможець пари «Динамо» – «Партизан» – «Рейнджерс»
  • «Славія» – «Юніон»
  • «Лілль» – переможець пари «Лугано» – «Фенербахче»
  • «Зальцбург» – «Твенте»

Матчі третього відбіркового раунду пройдуть 6-7 та 13 серпня.

Команда, яка програє у протистоянні «Динамо» та «Партизана», буде грати в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи.

Нагадаємо, що перший матч з «Партизаном» кияни проведуть 23 липня.

Теги: Ліга чемпіонів ФК «Динамо» ФК «Рейнджерс» НОВИНИ ФУТБОЛУ

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