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Футбольна збірна України поступилася Іраку в дебютному матчі на Олімпіаді

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Футбольна збірна України поступилася Іраку в дебютному матчі на Олімпіаді
Валентин Рубчинський став автором першого в історії України голу на Олімпійських іграх
фото: uaf.ua/Українська асоціація футболу

Ірак вийшов уперед завдяки голу Алі Джасіма в другому таймі

Збірна України з футболу провела свій дебютний матч на Олімпійських іграх. У «синьо-жовті» поступилися Іраку – 1:2.

Першого гострого удару по воротах Іраку завдавав Микола Михайленко. Хавбек цілив у дальній кут, але м'яч відбив голкіпер суперників. Після пів години ігрового часу супершанс не реалізував Максим Хлань. Максим Брагару віддавав партнеру під удар у воротарській зоні, але вінгер «синьо-жовтих» з кількох метрів не поцілив у відкритий кут воріт.

Перший тайм підопічні Ротаня могли завершувати голом Іллі Крупському, який пробив у голкіпера Хуссейна Хассана.

Після моментів Данила Сікана й Арсенія Батагова м'яч врешті опинився у воротах збірної Іраку на 53-й хвилині. Після розіграшу штрафного на добиванні результативно зіграв Валентин Рубчинський, який став автором першого в історії України голу на Олімпійських іграх.

Перевага українців не протрималася й п'яти хвилин, перш ніж арбітр призначив пенальті у ворота Кіріла Фесюна. 11-метровий реалізував Айман Хуссейн – 1:1.

На 75-й хвилині Україна вже поступалася з різницею в один м'яч. Ірак вийшов уперед завдяки голу Алі Джасіма, який пробив з-під кількох оборонців «синьо-жовтих» і встановив фінальний рахунок матчу – 1:2.

У матчі другого туру в суботу, 27 липня, на збірну України очікує матч з олімпійською командою Марокко. Ірак у той самий день гратиме з Аргентиною.

Як повідомлялося, сьогодні, 24 липня, у так званий «-2 день» розпочинається змагальна частина Олімпійських Ігор-2024. У Парижі сьогодні вестимуть боротьбу представники футболу та регбі-7.

Першою спортивною подією цієї Олімпіади стане футбольний матч групи B між Аргентиною та Марокко. Цей поєдинок цікавитиме вболівальників ще й тим, що збірна України, яка вперше в історії відібралася на старт такого рівня, гратиме саме у квартеті з аргентинцями, марокканцями, а також представниками Іраку. Формула футбольних змагань передбачає, що 2 найкращі команди з 4 різних груп пройдуть до чвертьфіналів, де у турнірі на вибування розіграють медалі.

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Теги: навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ Олімпіада олімпійські ігри Збірна України Ірак

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